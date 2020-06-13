Для українців у літаках вводять нові правила: в МАУ озвучили список

Суспільство 14:16, 13.06.2020 Оновлено: 14:33, 13.06.2020

Після відновлення Україною авіасполучення з іншими країнами в літаках будуть діяти певні правила.

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Як повідомив на брифінгу президента авіакомпанії МАУ Євген Дихне, були змінені інструкції для екіпажів літаків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Які правила діятимуть у літаках

"До тих функцій, які у них були, додалася дуже важлива функція – стежити за ситуацією на борту з точки зору можливої передачі інфекції", – зазначив він.

За словами Дихне, стюардеси і стюарди зобов'язані будуть регулювати переміщення пасажирів на борту, намагатися уникнути скупчення людей біля туалетів, а також стежити за тим, щоб пасажири носили маски.

Він додав, що на борту не буде журналів та паперової продукції, харчування буде подаватися в упакованому вигляді, а розрахунок відбуватиметься тільки за допомогою банківської картки.

"Важливий момент: авіакомпанія не продає останній ряд у літаку. Ми його резервуємо під випадок, коли у когось із пасажирів буде погіршення фізичного стану, яке, на думку нашого екіпажу, може нести ризики для оточуючих", – наголосив президент МАУ.

При цьому він заявив, що циркуляція повітря в літаку відбувається в такий спосіб, що практично виключає затримку вірусних частинок у салоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України дозволив із 15 червня відкрити пункти пропуску і контролю в авіасполученні з метою обслуговування міжнародних рейсів.

В аеропорту "Бориспіль" заплановано 15 регулярних рейсів на добу.

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