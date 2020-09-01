Для українців почали діяти нові правила в'їзду до Білорусі: що змінилося

З вівторка, 1 вересня, українцям для поїздок до Білорусі необхідний закордонний паспорт.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби з посиланням на постанову Кабміну "Про часткове призупинення дії Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян".

Прикордонники зазначили, що новий порядок виїзду дасть змогу поліпшити захист українців.

"У разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою і складною, на відміну від оперативних процедур документування мандрівників у разі втрати закордонних паспортів", – зазначено в повідомленні.

Також буде скорочено час проходження прикордонного контролю, адже інформація із закордонних паспортів зчитується автоматично.

При цьому наголошується, що жителі прикордонних районів України зможуть і далі відвідувати Білорусь через місцеві пункти пропуску за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження (для осіб у віці до 18 років).

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадяни Білорусі, які хочуть отримати статус біженця або статус особи, що потребує додаткового захисту, можуть звертатися до Державної міграційної служби України.