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/Суспільство

Для священиків ПЦУ ввели "політичну" заборону: в чому суть

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Архієреям і клірикам Православної церкви України заборонили балотуватися в народні депутати та займати посади в місцевих органах влади.

Як інформує прес-служба ПЦУ, відповідне рішення було прийнято під час засідання Синоду в п'ятницю, 24 травня. Відзначимо, захід відбувся в Будинку митрополита Епіфанія, розташованому на території Софії Київської.

Відзначається, що Синод заборонив висувати свої кандидатури для обрання в Верховну Раду або на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу.

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Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Однак, церковники дозволили архієреям і клірикам балотуватися в депутати місцевого самоврядування у виняткових випадках із благословення церковної влади та при дотриманні певних умов.

При цьому в повідомленні прес-служби не уточнюється, про які виняткові випадки й умови йдеться.

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Нагадаємо, що:

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Синод ПЦУ

Синод ПЦУ

pomisna.info

Як писав OBOZREVATEL, Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати.

Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії. У свою чергу Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.

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Тема
Православна церква України
Місце
Україна
Теги
ПЦУдепутатрелігіяполітика
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
бля, где эти отморозки, что собственые жопы разрывали за термос?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Да блин, кого интересуют процессы биологического распада, в маленькой кучке под табличкой "турецкоподданое СЦУ"?
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