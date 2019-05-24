Для священиків ПЦУ ввели "політичну" заборону: в чому суть

Архієреям і клірикам Православної церкви України заборонили балотуватися в народні депутати та займати посади в місцевих органах влади.
Як інформує прес-служба ПЦУ, відповідне рішення було прийнято під час засідання Синоду в п'ятницю, 24 травня. Відзначимо, захід відбувся в Будинку митрополита Епіфанія, розташованому на території Софії Київської.
Відзначається, що Синод заборонив висувати свої кандидатури для обрання в Верховну Раду або на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу.
Синод ПЦУ
pomisna.info
Однак, церковники дозволили архієреям і клірикам балотуватися в депутати місцевого самоврядування у виняткових випадках із благословення церковної влади та при дотриманні певних умов.
При цьому в повідомленні прес-служби не уточнюється, про які виняткові випадки й умови йдеться.
Синод ПЦУ
pomisna.info
Нагадаємо, що:
На Священному синоді ПЦУ заявили, що церква зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та своїх вірних уникати розпалювання ворожнечі та протистояння.
Був присутній на засіданні й почесний патріарх Філарет, який раніше говорив про розкол ПЦУ та обман із Томосом.
Після завершення синоду Епіфаній дав брифінг, на якому пояснив, що Філарет не змінив свою точку зору про Київський патріархат.
У свою чергу Філарет заявив, що на митрополита Київського і всієї України Епіфанія впливають антиукраїнські сили.
Біля Софії Київської пройшов мітинг на підтримку почесного патріарха Філарета.
Синод ПЦУ
pomisna.info
Синод ПЦУ
pomisna.info
Синод ПЦУ
pomisna.info
Синод ПЦУ
pomisna.info
Як писав OBOZREVATEL, Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати.
Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії. У свою чергу Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.
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