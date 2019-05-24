Для священиків ПЦУ ввели "політичну" заборону: в чому суть

Архієреям і клірикам Православної церкви України заборонили балотуватися в народні депутати та займати посади в місцевих органах влади.

Як інформує прес-служба ПЦУ, відповідне рішення було прийнято під час засідання Синоду в п'ятницю, 24 травня. Відзначимо, захід відбувся в Будинку митрополита Епіфанія, розташованому на території Софії Київської.

Відзначається, що Синод заборонив висувати свої кандидатури для обрання в Верховну Раду або на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу.

Синод ПЦУ pomisna.info

Однак, церковники дозволили архієреям і клірикам балотуватися в депутати місцевого самоврядування у виняткових випадках із благословення церковної влади та при дотриманні певних умов.

При цьому в повідомленні прес-служби не уточнюється, про які виняткові випадки й умови йдеться.

Синод ПЦУ pomisna.info

Нагадаємо, що:

Синод ПЦУ pomisna.info

Синод ПЦУ pomisna.info

Синод ПЦУ pomisna.info

Синод ПЦУ pomisna.info

Як писав OBOZREVATEL, Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати.

Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії. У свою чергу Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.

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