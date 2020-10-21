Для поїздки "слуг" на Донбас підготували іменну форму: це викликало гнів українців. Фото

Українців обурила поведінка народних депутатів від "Слуги народу" під час поїздки на лінію фронту на Донбасі, куди вони вирушили 21 жовтня.

Деякі з них були одягнені у військову форму з іменними нашивками, інші робили селфі на тлі військової техніки. Знімки викликали дуже гостру реакцію в мережі (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Так, ветеран АТО та волонтерка Маруся Звіробій зазначила, що за весь час війни на Донбасі жоден з волонтерів не дозволяв собі одягати форму військовослужбовця.

"Тому що це сміливість – піти на службу в армію. А тут, сцікопіхотна сотня нардепів-уклоністів... вирішила, що це карнавальний костюм. І зібралася відосіков на передовій познімати", – написала вона.

Telegram Марусі Звіробій.

Також обурений політтехнолог Тарас Березовець. "Ще один 26-річний недоросток зі Слуги народу думає, що поїздка на фронт – це селфі-сесія", – підкреслив він.

Telegram Тараса Березовця.

Зі свого боку народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фриз нагадала, що ні вона, ні її колеги ніколи не переодягалися у військову форму під час поїздок на Донбас.

"Тому що мали повагу до нашим захисникам і знали норми чинного законодавства", – написала вона, додавши, що це є порушенням статті про незаконному носінні військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців.

Facebook Ірини Фриз.

Блогерка Олена Яхно порівняла таку поведінку з "гидотою", "мерзенністю" і "скотством".

"Є гидота, мерзенність і скотство, а є політичний туризм в ООС. Одягти камуфляж, зробити селфі і поїсти борщу", – написала вона.

Facebook Олени Яхно.

Волонтерка Катерина Бережна в свою чергу запитала : як проведуть підготовку форми по паперах.

"Так собі експромт, що патчі встигли відшити. 120 комплектів зимової форми. Цікаво як це проведуть по паперах, тому що це нецільове використання ресурсів МО. Але і це не головне. Нах**н це г**но в окопах?" – зазначила вона.

Facebook Катерини Бережний.

Як повідомляв OBOZREVATEL: