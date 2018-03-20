"Для настрою": синоптик розповіла, коли потеплішає в Києві

У Києві з 26 березня і до кінця місяця очікується потепління.
"Щоб не впасти у відчай від оцього сніго-морозу на День весняного рівнодення, тобто, день початку астрономічної весни, для кращого настрою можна повивчати цю прогностичну діаграмку для Києва", - написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що до кінця місяця в Києві температура підніметься до 10 градусів тепла.
"Потепління почнеться з 26-го березня, а 29-30 березня у Києві ймовірно до +10 градусів", - резюмувала Діденко.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше Діденко анонсувала потепління по всій Україні. Згідно з її прогнозом, антициклон поступово витіснить циклон, який приніс мороз і сніг.
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