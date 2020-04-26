"Для нас ви герої!" Зеленський нагородив рятувальників в річницю катастрофи на ЧАЕС

Рятувальники, які ліквідують пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині, 26 квітня були нагороджені орденами "За мужність", "Данила Галицького" і медалями "За бездоганну службу", "За працю і звитягу".

Як сказано на сайті МВС, в річницю трагедії на ЧАЕС державні нагороди 22 рятувальникам вручив президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Перед цим делегація провела огляд ділянок, які постраждали в результаті масових пожеж.

Рятувальники отримали нагороди mvs.gov.ua

Рятувальники отримали нагороди mvs.gov.ua

"Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з вертольота, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас герої", – сказав Зеленський.

Аваков підкреслив високий професіоналізм рятувальників. "Символічно в 34-ту річницю Чорнобильської катастрофи відзначати героїв-рятувальників. Сьогодні, як і тоді, саме вони першими йдуть в бій проти небезпеки. Вічна повага полеглим! Слава нашим сьогоднішнім героям!" – сказав він.

Рятувальники отримали нагороди mvs.gov.ua

Рятувальники отримали нагороди mvs.gov.ua

Рятувальники отримали нагороди mvs.gov.ua

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