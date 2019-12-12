Пранкер "Джокер" прорекламував матраци "Венето" в листуванні з народним депутатом від "Слуги народу" Галиною Третьяковою.

Напередодні нардеп похвалилася сексом на новому матраці "Венето". Так, Джокер вирішив поцікавитися подробицями, написавши Третьяковій від імені колеги по фракції Богдана Яременка. Листування пранкер опублікував в своєму телеграм-каналі.

"Який матрац? Хочу собі теж купити. Є фото? Мені реально цікаво який, може порадите", – писав Джокер.

"Це до чоловіка, він купував", – відповіла нардеп, додавши, що "потрібні сили, і чималі, щоб не втомлюватися".

"Сексом займатися з чоловіком буду. Незалежно від обставин, в яких перебуває країна. Тому що тоді продуктивність роботи вища", – заявила вона.

Також Джокер намагався запросити "на каву" Третьякову, однак вона відмовилася. "Бажаю шаленої ночі, пустунко, на новому матраці Венето", – додав пранкер.

"Дізнався марку матраца для любовних утіх "Венето". І що сексу бути – незалежно від державних справ!" – написав Джокер в телеграм-каналі.

Переписка Джокера і Третьякової телеграм пранкери

Переписка Джокера і Третьякової телеграм пранкери

Переписка Джокера і Третьякової телеграм пранкери

Переписка Джокера і Третьякової телеграм пранкери

Нагадаємо, українська компанія "Група Венето" спеціалізується на виготовленні матраців та логістичної тари. За 25 років існування компанія встигла завоювати довіру любителів комфортного і здорового сну.

Джокер прорекламував матрац "Венето"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня нардеп Богдан Яременко потрапив в секс-скандал в Раді: під час засідання він домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

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