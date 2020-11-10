Введення локдауну може врятувати Україну від поширення COVID-19, – інфекціоніст

Запровадження жорсткого карантину в Україні – виправданий крок, але реалізувати його можна лише за умови залучення силових структур.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта. "З епідеміологічної точки зору запровадження локдауну – це, напевно, крок, який міг би врятувати від поширення COVID-19. Але я вважаю, що це наразі неможлива місія", – заявив він.

Як пояснив медик, "запровадження локдауну – це не оголошення його урядом чи Верховною Радою, це питання виконання і дотримання всіх цих норм".

У цьому контексті він звернув увагу на зниження довіри громадян до державних інституцій. "Через це виконати їх можна буде тільки шляхом жорстких дій із боку поліції або якихось інших силових структур. Це серйозний виклик для уряду", – наголосив Курпіта.

"Це не українське ноу-хау, так в усьому світі. Якщо запроваджуються обмеження, то вони запроваджуються передусім жорсткими адміністративними заходами, які виконують органи поліції або внутрішнього правопорядку", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, з 9 листопада в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Усі населені пункти тепер розділено тільки між "червоною" та "помаранчевою" зонами. У МОЗ повідомили, що в Україні може бути запроваджено карантин вихідного дня.