Для хворих на COVID-19 можна виділити майже 50% всіх ліжок, які є в Україні, – Степанов

В Україні можуть збільшити кількість ліжок для інфікованих коронавірусом (COVID-19) до 90 тисяч.

Як заявив на брифінгу в Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов, це майже 50% всіх ліжок, які є в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він запевнив, що ситуація з кількістю ліжок для COVID-пацієнтів наразі контрольована.

"Ситуація повністю контрольована, від початку і до кінця. У нас є чітке розуміння щодо збільшення кількості ліжок, це розуміння втілено в нормативні акти, виділяються потрібні кошти, як на сам процес лікування, так і на забезпеченість ліжок і обладнання", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у двох областях України вже більш ніж на 70% заповнені лікарняні ліжка в медустановах, які приймають пацієнтів із коронавірусом.

У середньому по країні заповнено 52% таких ліжко-місць.

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