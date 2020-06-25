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Для боротьби з повінню у Карпатах МВС задіяло п’ять вертольотів і літак. Відео

Суспільство
1,2 т.
Вертольоти базуються на аеродромі Івано-Франківська

Вертольоти базуються на аеродромі Івано-Франківська

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков доручив задіяти для подолання наслідків повені у Карпатах шість одиниць авіаційної техніки.

Як повідомив у Facebook керівник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, від ДСНС на аеродромі Івано-Франківська базуються два французькі гелікоптери: Н-225 Super Puma бортовий №52 та ЕС-145 Eurocopter бортовий №43.

Вони здійснюють щоденно повітряну розвідку, перевезення особового складу, евакуацію постраждалих, перекидання оперативних груп і доставку необхідних вантажів.

Ще один вертоліт Н-225 Super Puma бортовий №55 чергує у Києві в аеропорту Жуляни.

Від Національної гвардії на аеродромі Івано-Франківська базуються два вертольоти Мі-8 бортові №№28 і 29. Ще один гвардійський літак Ан-72 чергує у Києві в аеропроту Жуляни.

"Саме для подібних випадків МВС України і розвиває у співпраці із Францією єдину систему авіабезпеки та цивільного захисту", – зазначив Шевченко.

Facebook Артема Шевченка

Facebook Артема Шевченка

Facebook Артема Шевченка

Facebook Артема Шевченка

Facebook Артема Шевченка

Facebook Артема Шевченка

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, до ліквідації наслідків повені в західних областях України привернули сили й авіацію Національної гвардії.

У мережі опублікували відео, в якому зібрані найбільш руйнівні моменти повеней на заході України.

УкраїнаПовінь на заході України 2020 рокуНаціональна гвардіяМіністерство внутрішніх справ УкраїниАрсен Аваков
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  1. /Суспільство