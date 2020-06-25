Для боротьби з повінню у Карпатах МВС задіяло п’ять вертольотів і літак. Відео
Вертольоти базуються на аеродромі Івано-Франківська
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков доручив задіяти для подолання наслідків повені у Карпатах шість одиниць авіаційної техніки.
Як повідомив у Facebook керівник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, від ДСНС на аеродромі Івано-Франківська базуються два французькі гелікоптери: Н-225 Super Puma бортовий №52 та ЕС-145 Eurocopter бортовий №43.
Вони здійснюють щоденно повітряну розвідку, перевезення особового складу, евакуацію постраждалих, перекидання оперативних груп і доставку необхідних вантажів.
Ще один вертоліт Н-225 Super Puma бортовий №55 чергує у Києві в аеропорту Жуляни.
Від Національної гвардії на аеродромі Івано-Франківська базуються два вертольоти Мі-8 бортові №№28 і 29. Ще один гвардійський літак Ан-72 чергує у Києві в аеропроту Жуляни.
"Саме для подібних випадків МВС України і розвиває у співпраці із Францією єдину систему авіабезпеки та цивільного захисту", – зазначив Шевченко.
Facebook Артема Шевченка
Facebook Артема Шевченка
Facebook Артема Шевченка
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Як повідомляв OBOZREVATEL, до ліквідації наслідків повені в західних областях України привернули сили й авіацію Національної гвардії.
У мережі опублікували відео, в якому зібрані найбільш руйнівні моменти повеней на заході України.