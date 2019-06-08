"Диявол змінює обличчя": знайдено скандальний зв'язок між Медведчуком і Чорнобилем

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук був адвокатом директора Чорнобильської АЕС Віктора Брюханова на суді в 1987 році.

На це звернув увагу політолог Олексій Голобуцький в своєму телеграм-каналі, а також інші користувачі мережі. "Якийсь диявольський фарс завершує 40-річний коло. Все повертається по якомусь порочному колі. Серіал "Чорнобиль" змушує повернутися до архівної кінохроніки. У хроніці спливає на пару секунд майже знайоме обличчя адвоката директора ЧАЕС Віктора Брюханова – і всі раптово згадують Медведчука та інший суд, над поетом Стусом", - написав Голобуцький.

"Якщо поставити поруч кадр з архівної фільму і фото Медведчука – стає очевидно, що це – різні люди. Але схожість достатня, щоб навести багатьох на думку про містичний просто-таки збіг. Диявол змінює обличчя – але залишається все тим же", - додав Голобуцький.

Ілюстрація obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії бурхливо відреагували на прем'єру сенсаційного міні-серіалу "Чорнобиль", через що Путін захотів перекрутити події, зробивши винуватцем трагедії агента США.

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