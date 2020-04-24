За часів СРСР було придумано багато незвичайних прийомів, якими користувалися в побуті радянські господині: наприклад, штопати в'язані шкарпетки або варити згущене молоко в банці.

Добірку цікавих і водночас не зовсім зрозумілих для сучасності лайфхаків із Союзу склало AdMe.ru. У деяких зараз вони викликають лише приємну ностальгію, а тоді здавалися верхом життєвої кмітливості.

Використовували газети в побутових цілях

Раніше стоси старих газет дбайливо зберігалися майже в кожній радянській сім'ї. Їх не тільки стелили на лавку, щоб не забруднити штани, а й часто використовували для миття вікон, сушіння взуття, виготовлення стаканчиків для розсади тощо.

Зберігали цибулю в панчохах

Щоб уберегти цибулю від гниття, господині закладали її в старі панчохи і підвішували на кухні. Так для неї створювалися оптимальне повітряне середовище і температура. В результаті цибуля зберігалася довше, а старі панчохи отримували друге життя.

Прали й сушили поліетиленові пакети

У СРСР повторно використовували речі задовго до того, як це стали робити екоактивісти. Колишні вживанні пакети прали і знаходили їм нове застосування.

Готували льодяники в ложках

Якщо формочки для льодяників було "не дістати", кмітливі господині використовували звичайні чайні ложки.

"Доковирювали" помаду з тюбика сірником

В економної радянської домогосподарки на рахунку був кожен грам декоративної косметики. Так, якщо помада закінчувалася і нею вже неможливо було нафарбуватися з тюбика, то в хід йшли сірники, якими виколупували залишки й відразу наносили на губи.

Просмикували винні пробки в кришки

Такий нехитрий лайфхак дозволяв знімати кришку з каструлі без рукавиці-прихватки і вберегти від опіку гарячим посудом не одне покоління домогосподарок.

Штопали в'язані шкарпетки

Якщо якась річ рвалася, то її не викидали, а зашивали або штопали і потім використовували знову.

Зашивали стрілки на панчохах волоссям

Звичайні нитки на панчохах було видно, і виглядало це непрезентабельно. Тому жінки використовували власне волосся, яке по фактурі більше схоже на капрон.

Вирощували чайний гриб

Зараз напій із чайного гриба продається втридорога під назвою "комбуча", а в СРСР він був у надлишку в усіх, хто захоплювався здоровим способом життя.

Варили згущене молоко

Зараз таке можна просто купити в супермаркеті, а тоді господині готували його самі. До того ж за процесом потрібно було пильно стежити, адже банки під час варіння іноді вибухали і "прикрашали" коричневою масою стіни кухні.

Кип'ятили білизну

У Союзі це вважалося надійним способом відбілювання, виведення плям і дезінфекції білизни. В процесі "приготування" у великій каструлі речі помішували довгими дерев'яними щипцями, ними ж їх і діставали.

Заклеювали вікна стрічкою

Взимку зі щілин у старих радянських вікнах нерідко дуло холодом, тому господині затикали їх ватою, а поверх клеїли спеціальну білу стрічку. Незайманою залишали лише кватирку, щоб провітрювати приміщення. Перед миттям вікон, під час щорічного генерального прибирання влітку, папір урочисто здирали.

Робили штори зі скріпок і фантиків

Для виготовлення простих міжкімнатних шторок любительки рукоділля використовували фантики з-під цукерок. Під час руху креативна "шторка" створювала легкий звук-клацання.

Збирали залишки мила

У Радянському Союзі речі викидали тільки в крайньому випадку. Зачепило це правило і такий простий предмет, як мило – шматочки, що залишалися і які називали обмилками, складали в окрему ємність. Потім частину сушили і використовували як кравецьку крейду, а іншу розводили і готували рідке мило.

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