"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

У Вінницькій області попрощалися з 24-річним Сергієм Шандрою, який був підло вбитий терористами в зоні проведення ООС на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці волонтерів Хмільника в Facebook, де були опубліковані відповідні фото. Попрощатися із захисником України прийшли десятки односельців.

"Провели в останню путь сина України, воїна, патріота, який віддав життя за свободу нашу, землю нашу, цілісність України. Розривається материнське серце, біль і смуток. Дивись ворог, як ховають синів, дивись в очі матерям, сестрам, братам... Ми не пробачимо і не зрадимо. Герої не вмирають", - сказано в повідомленні.

Сергій Шандра Facebook Сергія Шандри

Волонтери Хмільника, Facebook

Волонтери Хмільника, Facebook

Волонтери Хмільника, Facebook

Волонтери Хмільника, Facebook

Волонтери Хмільника, Facebook

Волонтери Хмільника, Facebook

Волонтери Хмільника, Facebook

Волонтери Хмільника, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні також попрощалися з іншими вбитими під Павлополем морськими піхотинцями - Олександром Шарком, Владиславом Раком і Василем Курдовим.

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