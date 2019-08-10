Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

344 Читати матеріал російською

У Вінницькій області попрощалися з 24-річним Сергієм Шандрою, який був підло вбитий терористами в зоні проведення ООС на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці волонтерів Хмільника в Facebook, де були опубліковані відповідні фото. Попрощатися із захисником України прийшли десятки односельців.

"Провели в останню путь сина України, воїна, патріота, який віддав життя за свободу нашу, землю нашу, цілісність України. Розривається материнське серце, біль і смуток. Дивись ворог, як ховають синів, дивись в очі матерям, сестрам, братам... Ми не пробачимо і не зрадимо. Герої не вмирають", - сказано в повідомленні.

Новини
"Росія посилює обстріли!" На Донбасі трапилася нова трагедія із ЗСУ
Сергій Шандра

Сергій Шандра

Facebook Сергія Шандри

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

Волонтери Хмільника, Facebook

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

Волонтери Хмільника, Facebook

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

Волонтери Хмільника, Facebook

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

Волонтери Хмільника, Facebook

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

Волонтери Хмільника, Facebook

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

Волонтери Хмільника, Facebook

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

Волонтери Хмільника, Facebook

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

Волонтери Хмільника, Facebook

"Дивись в очі матерям, ворог!" Під Вінницею поховали загиблого на Донбасі морпіха

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні також попрощалися з іншими вбитими під Павлополем морськими піхотинцями - Олександром Шарком, Владиславом Раком і Василем Курдовим.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Вінниця
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...