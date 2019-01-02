''Дивина'' і ''Віняк'': як в Україні називатиметься коньяк

В Україні стартувало обговорення нової назви, яка прийде на зміну "коньяку".

Відповідне голосування опублікував у Facebook проект "Географічні вказівки в Україні", що фінансується Європейським Союзом.

Серед пропозицій розміщено багато варіантів для нової назви. Зокрема: "Гайстер", "Каннук", "К’янок", "Мизароон", "Узвин", "Укрньяк", "Український бренді", "Винбренді", "Бурштин", "Брунат", "Златець", "Златовин", "Пломінь", "Моспан".

Також запропоновано: "Шовкаль", "Вояк", "Бревіс", "Виналь", "Винкур", "Виняк", "Лозавин", "Грогон", "Грокур", "Виндист", "Грондіс", "Дивина", "Дувин", "Винбук", "Дубовик", "Кверку", "Сонцет" и "Сонцедар".

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В опитуванні біля кожної назви пояснюється, чому можна саме так перейменувати коньяк, і з чим те чи інше слово асоціюється. Проголосувати може будь-хто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках підписаної Угоди про асоціацію з ЄС на українському ринку не повинно бути продукції, назви якої дублюють європейські аналоги. В Україні прописали 10-річний період переходу на нові стандарти. За цей термін український винно-коньячний ринок повинен максимально адаптуватися до змін.