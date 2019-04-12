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"Він веселий": Ніцой зізналася, що дивилася скандальний серіал "Свати"

1.3тЧитати матеріал російською

Українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой різко розкритикувала скасування заборони серіалу "Свати" в Україні.

"Я нічого не маю проти серіалу, він веселий. Я дивилася перші частини "Сватів", мені було весело. Але у нас змінилися обставини, адже "Свати" знімалися ще до війни", – заявила письменниця в ефірі ObozTV.

"У нас почалася війна і набув чинності закон про заборону акторів, котрі підтримують анексію Криму. Вони виступають проти України. Ми не можемо популяризувати цих акторів через трансляцію на українських каналах. Заборону скасували неправильно", – додала вона.

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Також Ніцой розкритикувала скасування заборони на в'їзд до України для актора серіалу "Свати" Федора Добронравова.

"Я вважаю, що це теж неправильно. Не знала про це, я шокована. Люди виступають проти України. Вони кажуть, мовляв, ми за те, що у вас вкрали ваш Крим. Якщо ти за те, що у нас крадуть, грабують, стріляють, таких людей треба чітко розрізняти. Не можна їх пускати до України, популяризувати у нас на телебаченні", – підкреслила вона.

"Він веселий": Ніцой зізналася, що дивилася скандальний серіал "Свати"

kvartal95.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова до "чорного списку", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Федір ДобронравовЛариса Ніцой
Місце
Україна
Теги
Свати95 Квартал
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