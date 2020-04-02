Історія важкого хворого з коронавірусом у Борисполі отримала продовження: заражена вся сім'я

У четвер, 2 квітня, Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги направить сімейну лікарку додому до пацієнта з коронавірусом, якого відмовилися госпіталізувати.

"Молода дівчина-лікарка йде на цей ризик", – розповів OBOZREVATEL директор Центру в Борисполі Євген Черенок.

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"Сьогодні ми надягаємо на сімейну лікарку засоби індивідуального захисту і запускаємо її до хворого додому. Іншого виходу немає – треба його послухати", – пояснив він.

Євген Черенок додав, що всі домочадці заражені коронавірусом, а мати пацієнта госпіталізована.

Коронавірус, ілюстрація

За словами директора, після цих відвідин лікарці доведеться піти на самоізоляцію. "Я повинен буду зняти її на 2 тижні з роботи і відправити на карантин. А у мене 24 лікаря. Якщо я так кожного буду відправляти, то через тиждень залишуся взагалі без лікарів – всі будуть на самоізоляції", – поскаржився він.

Як писав OBOZREVATEL:

Євген Черенок поділився подробицями історії з пацієнтом з коронавірусом, якого відмовилися приймати в лікарнях.

Київську міську клінічну лікарню №9 звинуватили у відмові госпіталізувати хворого коронавірусом COVID-19, через що чоловіка, якого вже забрала швидка, довелося везти назад додому.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що лікарі столиці нададуть допомогу кожному, у якого буде підозра або захворювання коронавірусом COVID-19, незалежно від того, підписав він декларацію з сімейним лікарем чи ні.

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