Дівчина написала СМС померлому братові й отримала відповідь

Користувачці Reddit ruthless0903 отримала відповідь на одне зі своїх повідомлень, які писала на номер телефону свого померлого брата.

Скріншоти листування були опубліковані на HumansBeingBros. На них видно, що 22 вересня вона написала на номер брата, що дуже сумує, і наступного дня їй прийшла відповідь від незнайомої людини.

"Мені жаль, що ви за кимось сумуєте, але, на жаль, ви не туди потрапили", – написали в повідомленні.

Смс-переписка UBR.ua

Дівчина вибачилася перед незнайомцем, зізнавшись, що її брат помер у березні цього року і після того вона вже не раз писала повідомлення на цей номер, сподіваючись, що він зможе її почути. Незнайомець відповів, що вона може ділитися з ним думками, якщо захоче, оскільки він розуміє її почуття. Виявилося, що його двоюрідна сестра хворіє і перебуває при смерті. Дівчина подякувала незнайомцеві, додавши, що боялася того дня, коли номер віддадуть іншому абоненту.

Скрін смс-листування

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що смс-повідомлення з погрозами отримували колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун і її чоловік. Після цього їх побили.

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