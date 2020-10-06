Дівчина курсанта Студінського з Ан-26: чекав, поки підросту, і питав розмір каблучки

У вівторок, 6 жовтня, в Харкові попрощалися з курсантами, загиблими в катастрофі Ан-26, серед яких був і Дмитро Студінський з Житомирщини. На церемонію прибула вся сім'я хлопця, а також його дівчина з мамою.

Після траурного заходу Героя повезли до рідного військового містечка Озерне, пише KHARKIV Today. Рідні та близькі юного захисника поділилися зворушливими спогадами про нього і його життєвий шлях.

Так, кохана авіатора Олена розповіла, що влітку вони ще встигли з'їздити на море і будували серйозні плани на майбутнє.

"Ми планували, все планували. Чекав, коли трошки підросту, питав розмір пальця, каблучки. Жартував все", – згадує дівчина.

Дмитро Студінський навчався в ХУПС на штурмана. KHARKIV Today

А брат загиблого розповів, що Дмитро був "найслухнянішим, найкрутішим братом взагалі". "Його мрія здійснилася, він літав і буде літати. Він навчався дуже добре в школі, хороший друг, батьків поважав. Звичайно, він куди хотів, туди і вступив. Вічно нехай літає", – додав родич курсанта.

Рідні відзначили, що Дмитро довго і наполегливо йшов до своєї мети стати авіатором, адже перешкодою був поганий зір.

"Він жив у військовому гарнізоні, його батько там працював і він з дитинства бачив, як літаки літають. Довго обирав собі навчальний заклад. За станом здоров'я спочатку не проходив, був поганий зір. А потім вступив на штурмана. Він отримував величезне задоволення від того, що літав, що керував літаком. З усіма військовими почестями його хоронитимуть на кладовищі. Ми ним пишаємося, любимо його, він залишиться в наших серцях таким", – розповіла представниця сім'ї Студінських.

Сім'я Дмитра Студінського на прощанні в Харкові. KHARKIV Today

Нагадаємо, Дмитро Студінський був одним з курсантів 153 групи льотного факультету ХНУПС, які відпрацьовували польоти на Ан-26 на військовому аеродромі в Чугуєві. Його навчальна практика вже добігала кінця. У листопаді хлопцеві мало виповнитися 22 роки. Поховають Героя 7 жовтня на кладовищі в рідному селищі.

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