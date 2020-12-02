Дівчата в TikTok запустили тренд лікування прищів за допомогою картоплі. Відео

Дівчата в соціальній мережі TikTok масово тестують новий спосіб позбавлення від висипань на обличчі за допомогою сирої картоплі й запустили тренд.

Схоже відео вперше з'явилося в мережі у квітні 2020 року. Ним поділилася користувачка sierrastyless, яка заявила, що якщо прикласти плід на ділянку з прищем на кілька годин, то він швидко гоїться, пише Dazed (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Її ідея стала вірусною й поширилася серед користувачів. Однак популярний спосіб викликав глузування у фахівців. Дерматолог, доктор Муніб Шах пояснив, чому овоч не сприяє збереженню краси шкіри.

"Картопля має високий вміст саліцилової кислоти. Ми знаємо, що вона корисна під час лікування прищів. Однак, на мою думку, це не несе жодної користі. Навіщо вам узагалі вдаватися до картоплі, якщо в нас є безпечні й відносно недорогі засоби із вмістом саліцилової кислоти, які можна купити в будь-якій аптеці?" – сказав він.

Замість цього експерт порекомендував дотримуватися поетапного догляду за шкірою, який передбачає ретиноїди.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, "Королева TikTok" втратила понад 500 тисяч підписників через скандальне відео.