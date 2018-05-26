"Дівчата, тримайтеся!" В Україну прибули тіла загадково загиблих моряків. Трагічні кадри

У ніч на 26 травня в Україну привезли тіла загиблих при загадкових обставинах в Кабо - Верде херсонських моряків.

Спочатку їх доставили в аеропорт Одеси, передає "Марус News".

Там, виконавши всі необхідні формальності, близькі отримали тіла і поїхали в Херсон.

В Україну прибули тіла загиблих моряків Скріншот з відео

Користувачі в соцмережі висловили співчуття рідним. "Тримайтеся, дівчатка!" - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, 10 травня стало відомо, що на судні "Atlantic Harmony", яке знаходилося біля берегів острівної держави Кабо-Верде, померли двоє українських моряків.

7 травня помер другий помічник капітана Микола Лукашов, а через 13 годин - третій механік Олександр Червоний.

Компанія-власник судна назвала однією з причин трагедії нібито неякісну їжу з Мексики.