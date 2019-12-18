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18 грудня • оновлено в 18:51
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Дітям на Різдво: фонд Порошенка передав до ПЦУ солодкі подарунки

1.2т
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Благодійний фонд п'ятого президента Петра Порошенка передав Київській Митрополії Православної Церкви України солодкі подарунки, які будуть роздані дітям з нагоди Різдвяних свят.

Як заявили у пресслужбі Київської Митрополії УПЦ, подарунки роздадуть впродовж місяця.

"З нагоди Різдвяних свят Благодійний фонд Петра Порошенка 17 грудня 2019 року передав Київській Митрополії солодкі подарунки, які впродовж цього місяця будуть роздані дітям", – сказано у повідомленні.

Фонд Порошенка передав до ПЦУ солодкі подарунки

Фонд Порошенка передав до ПЦУ солодкі подарунки

Пресслужба Київської метрополії ПЦУ

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"Зупиніться нарешті!" Глава Кіпрської церкви поставив на місце патріарха Кирила через ПЦУ

Подарунки, зокрема, призначені для юних українців, які потребують особливого піклування: дітей з інвалідністю, сиріт та дітей-переселенців з тимчасово окупованих територій.

Як писав OBOZREVATEL, п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час промови після літургії у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди річниці об’єднавчого собору Православної Церкви України заявив, що становлення ПЦУ – це подія, про яку покоління українців мріяли і молилися протягом століть.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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hunt andres
hunt andres
Опять просрочку скинул, барыга. У нас в Максиме парашеновский Киевский торт всучивают с 50% скидкой. Похоже, покупают его только хо хлогастеры)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Лучше бы мячи инвалидам раздал ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну и семейка. Жена ворует у детей-инвалидов, муж втюхивает просрочку)
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