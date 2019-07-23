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Дитяча кімната з іконами: Савченко показала, де живе в Києві. Відео

4.4т Читати матеріал російською

Народний депутат (позафракційний) Надія Савченко, яка не пройшла до нового парламенту, показала квартиру в Києві, в якій вона проживає разом із рідними.

Відповідним відеоінтерв'ю, яке було записано вдома у політика, поділилися читачі OBOZREVATEL на офіційному Telegram-каналі видання (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кімнаті Савченко стоять різні вироби і фотографії. "Це Чиполліно. Чому саме він? Тому що революціонер", – пояснила вона одну з фігурок.

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Надія Савченко

Надія Савченко

Скріншот з відео

"Ремонт у квартирі робили самі. Ось тут книги, які ми збираємо, читаємо. Це була наша з Вірою дитяча кімната, зараз вона робоча", – поділилася політик.

Крім того, депутат показала портрет, намальований одним з українських художників за часів, коли вона ще сиділа в російській в'язниці. "Стиль "домашня ікона" називається. Це мама її повісила", – поділилася вона.

Також у квартирі Савченка можна побачити ще безліч картин, зокрема авторства її сестри Віри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Савченко у відеоінтерв'ю зізналася, що їй шкода вбитого ватажка "ДНР" Олександра Зхахарченка, і що він, на її думку, заслуговував жити далі.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сколько эту суку можно депутатом называть? Все. Конец!
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