Дитина кричала від переляку: в українській рибній консерві знайшли дивну істоту

Дитина жительки Новограда-Волинського злякався знайденого в консервованої кільці від ТМ "Морські" дивного морського створіння.

Про подію повідомила Лариса Гембарський - мати дитини - в Facebook-групі "Новоград і Час". У коментарях під постом вона розповіла подробиці - дитина була сам вдома, відкрив банку, побачила цю істоту і злякався до сліз.

"Таке створіння знайшли сьогодні в консерві, коли відкрили. Хто знає, що це таке? Дитина сама була удома, дістала з холодильника цю злощасну консерву. З інтересу якось відкрив. Так злякався, що плакав довго, стрес був сильний, ледве заспокоїла", - поділилася жінка.

В українській рибної консерві знайшли дивну істоту Скріншот з Facebook

У коментарях люди обурено підтримали жінку, заявляючи, що українські консерви давно не купують. При цьому, деякі висловили припущення, що це морський тарган - ракоподібне, яке іноді трапляється в консервах.

Відзначимо, що виробник ТМ "Морські" відноситься до групи компаній Snack Production, яка на своєму сайті заявляє, що виробляє виключно якісні продукти, завдяки яким нібито зберігає перші позиції в снекових сегментах українського ринку.

В українській рибної консерві знайшли дивну істоту

морський тарган

Як повідомляв OBOZREVATEL, в продукції Ніжинського консервного заводу знайшли шпильку, що обурило користувачів соціальних мереж.

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