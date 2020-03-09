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9 березня • оновлено в 13:18
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/ Суспільство

Дитина кричала від переляку: в українській рибній консерві знайшли дивну істоту

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Дитина жительки Новограда-Волинського злякався знайденого в консервованої кільці від ТМ "Морські" дивного морського створіння.

Про подію повідомила Лариса Гембарський - мати дитини - в Facebook-групі "Новоград і Час". У коментарях під постом вона розповіла подробиці - дитина була сам вдома, відкрив банку, побачила цю істоту і злякався до сліз.

"Таке створіння знайшли сьогодні в консерві, коли відкрили. Хто знає, що це таке? Дитина сама була удома, дістала з холодильника цю злощасну консерву. З інтересу якось відкрив. Так злякався, що плакав довго, стрес був сильний, ледве заспокоїла", - поділилася жінка.

В українській рибної консерві знайшли дивну істоту

В українській рибної консерві знайшли дивну істоту

Скріншот з Facebook

У коментарях люди обурено підтримали жінку, заявляючи, що українські консерви давно не купують. При цьому, деякі висловили припущення, що це морський тарган - ракоподібне, яке іноді трапляється в консервах.

Відзначимо, що виробник ТМ "Морські" відноситься до групи компаній Snack Production, яка на своєму сайті заявляє, що виробляє виключно якісні продукти, завдяки яким нібито зберігає перші позиції в снекових сегментах українського ринку.

В українській рибної консерві знайшли дивну істоту

В українській рибної консерві знайшли дивну істоту

морський тарган

морський тарган

Як повідомляв OBOZREVATEL, в продукції Ніжинського консервного заводу знайшли шпильку, що обурило користувачів соціальних мереж.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Скандали у супермаркетах
Місце
Україна
Тег
скандали
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ничего украинского никогда не покупаю и не ем, фу! Гадость!
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