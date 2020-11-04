Жертва і бандити-малолітки вчаться в одній школі: в Сумах підозра пред'явили тільки одному гвалтівнику

На Сумщині під суд піде 14-річний підліток, який в компанії своїх неповнолітніх друзів знущався і ґвалтував першокласника. Обласна прокуратура вже висунула йому підозра. Місцеві жителі вважають, що цього б не сталося, якби в цій школі був порядок. Однак директор школи каже, що робили все можливе, однак впоратися з цими підлітками було складно. І нарікає на те, що все сталося під час літніх канікул, коли за дітьми повинні стежити батьки. Детальніше про цю історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Справа відкрили під тиском громадськості

Ця історія вразила весь мікрорайон "Добровільний" в Сумах. В руки активістів потрапило відео, на якому троє підлітків з НВК №16 жорстоко знущаються над маленьким першокласником. Причому відбувалося все це не менше півроку.

Перше відео зі знущаннями над хлопчиком з'явилися в YouTube ще в березні цього року. "Я бачила епізод, де в покинутому гаражі біля цієї школи підлітки змушують дитини є собаче г ** но. Особа хлопчика вимащене, він переляканий і розгублений. А за кадром чути голоси цих виродків:" Ну що смачно? Правда, смачно! " – каже мешканка цього мікрорайону.

Місцеві жителі вийшли на протест 0542.ua

На другому відео вже малолітки змушують дитину сідати на відламану від парасольки ручку. І примовляють: "Нижче сідай, нижче".

"А на третьому відео дитини зовсім садили на пляшку. Це сталося 25 липня. Діти привели дитину додому, там був батько. Він став розпитувати що трапилося, тоді хлопці йому розповіли. Батько відразу викликав поліцію", – каже жінка.

Знущаннями над дитиною займалися троє старшокласників 14-річний Артем П., і неповнолітні Артем Р., Вадим Л.

Спочатку поліція, незважаючи на заяву батьків дитини, не збиралася відкривати справу про зґвалтування, заявляла, що все це фейк і звичайне хуліганство. Але під тиском громадськості, після того як люди вийшли на акцію все-таки відкрила провадження за фактом зґвалтування.

Тільки після протесту поліція перекваліфікувала статтю з Хуліганства в Згвалтування 0542.ua

Тепер же 14-річному Артему П. пред'явлено підозру по ч.4 ст.152 (згвалтування). А ось двом іншим загрожує більш м'яке покарання, оскільки за віком вони не підсудні.

Могли вдарити вчителя і влаштовували коридор знущань

Зараз Артем П. переведений на домашнє навчання в школу він не ходить. Однак в цей же навчальний заклад змушений ходити хлопчик, над яким так познущалися, і двоє учасників.

Хоча, як розповідають місцеві жителі саме Артем П. під час знущань стояв поруч, а все це робили Артем Р. і Вадим Л. "Саме вони знімали труси і змушували дитину торкатися до їх органам", – каже місцева активістка Наталя Бугаєць.

Крім цього мама Вадима Л. працює технічним співробітником судмед експертизи, а батько – колишній співробітник правоохоронних органів.

Над дитиною жорстоко знущалися Кавказький вузол

"Ці діти давно вже в школі відрізнялися своїми витівками. Вони могли встати серед уроку, підвищувати голос і навіть вдарити вчителя, зробити йому непристойну пропозицію. Вони могли нецензурно виражатися. Діти розповідали, що вони шикувалися вздовж коридору ланцюжком і штовхали, били інших школярів, влаштовуючи їм такий "коридор". Самі діти зізнаються, що ходили на заняття як на каторгу ", – розповідає Бугаєць.

Місцеві жителі давно незадоволені директором школи

У місцевих жителів багато претензій як до самої школі, так і до директора. Уже з 2012 року люди не задоволені керівником.

"У школі немає порядку, немає дисципліни. Останнім часом ця школа займає останні місця в рейтингу Сумських шкіл за результатами ЗНО. Директор зробила навчальний заклад інклюзивним, сюди ходять діти з інвалідністю, хворі. Цим і пояснюють свої неуспіхи. Насправді це неправда. Школу покинуло понад 400 учнів за кілька років. Причина одна – тут дають дуже неякісну освіту. Все, хто хоче, щоб їх діти вступали до вузів, росли в нормальній обстановці – переводять їх в інші заклади ", – говорить Бугаєць.

Про те, що творять підлітки школи, в адміністрації школи знали, але чомусь заходів не вживали.

Школа №16 в Сумах поруч з якою все і сталося Сайт НВК №16

Мама сказала, що у неї золотий дитина

Правда, директор НВК №16 Олена зграйки вважає, що це не так. "Артем П. у нас вже років зо три як відомий своєю поведінкою. Він дуже багато прогулює, ображає молодших, зарозуміло ставиться до педагогів, нецензурно висловлюється. Ні психолог, ні соціальний працівник не могли з ним порозумітися. Ми зверталися в поліцію, але нам там весь час говорили, що ось досягне 14 річного віку, тоді до нього вживуть заходів. Його мама спочатку йшла на контакт, а потім сказала, що у неї золотий дитина, а ми все наговорюємо.

Що стосується Артема Р., то у нього така поведінка стало проявлятися останній рік. Він став прогулювати, нахабно розмовляти, перебивати вчителів, так само у нього стала проявлятися агресія. Мама співпрацює зі школою, ми думали, що це вікове і згодом він це переросте. Що стосується третього учасника Вадима Л., то для нас це стало несподіванкою. Можливо, він потрапив в погану компанію ", – сказала OBOZREVATEL директор.

Також вона наголошує, що це відео знято в липні, коли в школі були канікули і за дітей несуть відповідальність їх батьки.

Над дитиною знущалися в покинутому гаражі біля школи Скрін відео НТН

У понеділок, 9 листопада члени громадськості збираються вислухати звіт директора школи, чиєю роботою вони дуже незадоволені. І впевнені – якби школою керував директор, якому не байдуже, то і таких б фактів не було.

"У травні наш департамент освіти Сумської міської ради уклав з нею новий контракт. Хоча там прекрасно знають, що діється в навчальному закладі. У нас є документи, які говорять про те, що в школі не ведеться облік майна. Кудись зникли верстати, на яких раніше проводили уроки праці. Зник бюст Островського. Не виявилося телевізора, мікрохвильової печі. Зараз телевізор повернули. Кудись зникає хороші меблі. Там крім кабінету директора школа ремонту не бачила, все залишилося як після Радянського Союзу. Директору оголосили догану після цього дикого випадку з маленьким хлопчиком, тепер вона його оскаржує в суді. вона запевняла, що нічого не знала про те, що сталося, і назвала цих підлітків неосудними, мовляв з ними ніхто не може нічого вдіяти ", – говорить Бугаєць.

Місцеві жителі вважають, що і поліція занадто повільно веде розслідування цієї справи. "Після того як ми вийшли на акцію, написали лист президенту, вони місяць активно проводили різні слідчі дії. А потім знову все затихло. Тільки зараз оголосили одна підозра", – обурюється Бугаєць.