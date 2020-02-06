Дитина чи Ісус? Загадкове старовинне фото спантеличило мережу

У мережі опублікували фото, яке спантеличило багатьох користувачів інтернету. Так, користувачі не могли визначитися, що зображено на знімку – дитина або велика голова.

Як пише "Рамблер", на старовинному знімку зображені чоловік в капелюсі і жінка в панамі. Здивованість у користувачів мережі викликало те, що ж тримає чоловік в руках.

Деякі побачили величезне обличчя людини в профіль. Причому, саме зображення їм нагадало лик Ісуса Христа.

Але якщо придивитися на фото, то можна все ж побачити, що на руках у чоловіка дитина в білому одязі і білій панамі на голові. При цьому малюк тримає іграшку, схожу на конячку.

Відзначається, що така оптична ілюзія связна зі старістю фото, а також з її якістю та кольоровою гамою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті з'явилося п'ять загадкових оптичних ілюзій, які викликають чимало запитань.

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