Діти знаходяться поза зоною ризику коронавірусу, – Рубан

Obozrevatel Суспільство 16:14, 19.10.2020 Оновлено: 17:27, 19.10.2020

Діти до 14 років переносять коронавірусну хворобу легко і майже безсимптомно.

Що стосується вагітних, то все залежить від спектра супутніх захворювань, заявив у ефірі "Громадського радіо" голова Держпотребслужби України Олег Рубан.

"Що стосується дітей, то вони до 14 років переносять це захворювання легко, майже безсимптомно, лише невеликий відсоток потрапляє в лікарню", – сказав він.

Щодо вагітних, все залежить від спектра захворювань, що супроводжує вагітність, уточнив Рубан.

"Можна сказати, що діти сьогодні знаходяться поза групою ризику, а вагітні – в залежності від основних захворювань", – заявив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли, що велику роль в поширенні коронавірусу по всьому світу зіграли діти та молоді люди, які складають невеликий відсоток заражених.

В Україні 17 жовтня зафіксували четвертий летальний випадок від коронавірусу серед дітей. В Івано-Франківській області помер восьмирічний хлопчик з позитивним тестом на COVID-19.

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