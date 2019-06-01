ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Діти захочуть стати гомосексуалістами!" В Україні розгорівся новий скандал

1.9тЧитати матеріал російською

Організація сексологів України, яка називає себе "першою неурядовою організацією", виступила з різкою критикою уроків сексуального виховання в школах. У заяві йдеться, що такі уроки пропагують гомосексуалізм.

Заява викликала обурення, зокрема, серед ЛГБТ-активістів, які готуються до тижня прайду в Києві – він триватиме з 14 по 22 червня, а на 17 червня запланований Марш за права людини, пише "theБабель".

Повідомляється, що 30 травня Асоціація сексологів та сексотерапевтів України опублікувала заяву з заголовком "СТОП СЕКСУАЛЬНІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ" (капслоком). У ньому сексологи виклали власний погляд на те, як повинні виглядати уроки сексуального виховання в школах.

Новини
"Як безпечно займатися проституцією": в українській школі роздали дивну брошуру

В асоціації впевнені, що дітям не можна нічого говорити про гомосексуалізм; викладати цю дисципліну потрібно окремо юнакам і дівчатам; і взагалі, дітей необхідно "орієнтувати" на моногамні і сімейні цінності.

У соцмережах заява викликала хвилю критики і гнівні коментарі. Сексологів звинуватили в некомпетентності.

Асоціацію створили в 2014 році, це громадська організація. У неї входять 55 сексопатологів і консультантів з сексуальності. Президент асоціації – Гарник Кочарян, сексопатолог і психотерапевт, професор кафедри сексології, медичної психології, медичної і психологічної реабілітації Харківської медичної академії післядипломної освіти. У 2018 році члени асоціації створили Національний інститут сексології та сексуального здоров'я (це теж громадська організація). Цей інститут організовує курси сексології в різних містах України, анонси розміщують на сайті асоціації.

Як розповіла учасниця організаційного комітету KyivPride Дар'я Андрєєва, на цих курсах описують трансгендерність і гомосексуалізм як відхилення. "На сайті (асоціації) зазначено, що програма розроблена відповідно до вимог і стандартів міжнародних сексологических об'єднань, але це неправда. Програма абсолютно не відповідала сучасним уявленням про сексуальність. Наприклад, поглядам церкви на секс присвячений цілий модуль", – повідомила Андрєєва.

В асоціації вважають, що в Україні потрібно викладати сексуальну освіту, "з огляду на ментальність". Член організації Михайло Шевченко заявив, що зараз з'явилося дуже багато курсів і лекцій з сексуальної освіти, "які ведуть непрофесіонали". Він вважає, що Україна повинна провести низку досліджень і виробити власну методику викладання сексуальної освіти, враховуючи ментальність і історію країни.

Шевченко наполягає, що дітям до 12 років не можна розповідати про гомосексуалізм, тому що саме в цей час вони усвідомлюють свою гендерну роль в суспільстві . А якщо дитина відчуває гомосексуальний потяг в 12 років, але "суспільство має чіткий орієнтир", гомосексуалізм минає, стверджує експерт.

Крім ЛГБТ, асоціація критикує і інші теми. Наприклад, Шевченко переконаний, що дітям не потрібно розповідати про контрацептиви до 14 років, а проводити такі бесіди можна тільки тоді, коли є ймовірність того, що діти вже почали жити статевим життям. Взагалі, за його словами, в Україні роблять тренд з теми сексу. "У суспільстві, в якому немає проблем з сексом, немає тренду на секс. Чому ми не обговорюємо ідеї Канта або Гегеля в рамках українського суспільства? Ми обговорюємо секс. Суперважлива тема!" – заявив сексолог.

Новини
''На клас три свині! Викликати психіатра?'' У Києві грубі докори вчительки потрапили на аудіо

ЛГБТ-активісти вважають, що діяльність цієї організації небезпечна.

"У своїй заяві вони пишуть, що дітям можна розповідати тільки про гетеросексуальні стосунки і орієнтувати їх на сім'ю і моногамію. В таких умовах діти, яких виховують ЛГБТК-батьки і поліаморні або полігамні сім'ї, відчуватимуть себе стигматизованими, а ЛГБТК-підлітки не зможуть отримати релевантну інформацію про секс. Це дає підстави для цькування і, взагалі-то, є порушенням Конституції України, яка гарантує рівні права всім громадянам, незалежно від орієнтації або релігії, зокрема рівне право на освіту", – заявила Андрєєва.

"Діти захочуть стати гомосексуалістами!" В Україні розгорівся новий скандал

gazeta-licey.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у львівській школі вчителька християнської етики залякувала дітей розповідями про те, що якщо зайти в туалет після гомосексуаліста, можна померти.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Освіта в Українішкола
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
СексЛГБТосвіташкола
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
6
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
чем больше таких как луценко -тем меньше детей.меньше детей меньше захысныков.путин нападе.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки