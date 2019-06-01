"Діти захочуть стати гомосексуалістами!" В Україні розгорівся новий скандал

Організація сексологів України, яка називає себе "першою неурядовою організацією", виступила з різкою критикою уроків сексуального виховання в школах. У заяві йдеться, що такі уроки пропагують гомосексуалізм.

Заява викликала обурення, зокрема, серед ЛГБТ-активістів, які готуються до тижня прайду в Києві – він триватиме з 14 по 22 червня, а на 17 червня запланований Марш за права людини, пише "theБабель".

Повідомляється, що 30 травня Асоціація сексологів та сексотерапевтів України опублікувала заяву з заголовком "СТОП СЕКСУАЛЬНІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ" (капслоком). У ньому сексологи виклали власний погляд на те, як повинні виглядати уроки сексуального виховання в школах.

В асоціації впевнені, що дітям не можна нічого говорити про гомосексуалізм; викладати цю дисципліну потрібно окремо юнакам і дівчатам; і взагалі, дітей необхідно "орієнтувати" на моногамні і сімейні цінності.

У соцмережах заява викликала хвилю критики і гнівні коментарі. Сексологів звинуватили в некомпетентності.

Асоціацію створили в 2014 році, це громадська організація. У неї входять 55 сексопатологів і консультантів з сексуальності. Президент асоціації – Гарник Кочарян, сексопатолог і психотерапевт, професор кафедри сексології, медичної психології, медичної і психологічної реабілітації Харківської медичної академії післядипломної освіти. У 2018 році члени асоціації створили Національний інститут сексології та сексуального здоров'я (це теж громадська організація). Цей інститут організовує курси сексології в різних містах України, анонси розміщують на сайті асоціації.

Як розповіла учасниця організаційного комітету KyivPride Дар'я Андрєєва, на цих курсах описують трансгендерність і гомосексуалізм як відхилення. "На сайті (асоціації) зазначено, що програма розроблена відповідно до вимог і стандартів міжнародних сексологических об'єднань, але це неправда. Програма абсолютно не відповідала сучасним уявленням про сексуальність. Наприклад, поглядам церкви на секс присвячений цілий модуль", – повідомила Андрєєва.

В асоціації вважають, що в Україні потрібно викладати сексуальну освіту, "з огляду на ментальність". Член організації Михайло Шевченко заявив, що зараз з'явилося дуже багато курсів і лекцій з сексуальної освіти, "які ведуть непрофесіонали". Він вважає, що Україна повинна провести низку досліджень і виробити власну методику викладання сексуальної освіти, враховуючи ментальність і історію країни.

Шевченко наполягає, що дітям до 12 років не можна розповідати про гомосексуалізм, тому що саме в цей час вони усвідомлюють свою гендерну роль в суспільстві . А якщо дитина відчуває гомосексуальний потяг в 12 років, але "суспільство має чіткий орієнтир", гомосексуалізм минає, стверджує експерт.

Крім ЛГБТ, асоціація критикує і інші теми. Наприклад, Шевченко переконаний, що дітям не потрібно розповідати про контрацептиви до 14 років, а проводити такі бесіди можна тільки тоді, коли є ймовірність того, що діти вже почали жити статевим життям. Взагалі, за його словами, в Україні роблять тренд з теми сексу. "У суспільстві, в якому немає проблем з сексом, немає тренду на секс. Чому ми не обговорюємо ідеї Канта або Гегеля в рамках українського суспільства? Ми обговорюємо секс. Суперважлива тема!" – заявив сексолог.

ЛГБТ-активісти вважають, що діяльність цієї організації небезпечна.

"У своїй заяві вони пишуть, що дітям можна розповідати тільки про гетеросексуальні стосунки і орієнтувати їх на сім'ю і моногамію. В таких умовах діти, яких виховують ЛГБТК-батьки і поліаморні або полігамні сім'ї, відчуватимуть себе стигматизованими, а ЛГБТК-підлітки не зможуть отримати релевантну інформацію про секс. Це дає підстави для цькування і, взагалі-то, є порушенням Конституції України, яка гарантує рівні права всім громадянам, незалежно від орієнтації або релігії, зокрема рівне право на освіту", – заявила Андрєєва.

gazeta-licey.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у львівській школі вчителька християнської етики залякувала дітей розповідями про те, що якщо зайти в туалет після гомосексуаліста, можна померти.

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