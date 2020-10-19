Учені із Лювенського католицького університету у Бельгії, з'ясували, що діти, виховані гомосексуальними парами, більш успішні у школі, ніж їхні однолітки, виховані в гетеросексуальних сім'ях.

Результати дослідження були опубліковані у журналі American Sociological Review. Спеціалісти проаналізували дані про успішність в навчанні 1,2 млн дітей із Нідерландів, народжених з 1998 по 2007 рр. Із них 2,9 тисяч виховували одностатеві пари батьків. У аналізі враховували також річний дохід батьків, їхній вік і освіту, а також кількість дітей в сім'ї.

Як з'ясувалося, оцінки дітей з гомосексуальних сімей виявилися на 0,139 стандартних відхилень вищими, ніж у їхніх однолітків з гетеросексуальних сімей. Крім того, у дітей, яких виховували одностатеві батьки, виявилася на 4,8 % вищою ймовірність отримати диплом.

Дослідники вважають, що це пов'язано з соціономічними факторами. Щоб одностатева пара могла усиновити дитину або скористатися послугами сурогатної матері, потрібен високий рівень достатку, а він, у свою чергу, безпосередньо впливає на освіту дитини. Тому успіх дітей в навчанні пояснюється тим, що вони виховувалися в кращих умовах.

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