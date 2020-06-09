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9 червня • оновлено в 18:15
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"Діти вилетіли з кросівок": мати постраждалої у страшній ДТП в Одесі дівчинки розповіла деталі

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Мама однієї з чотирьох дівчаток, яких збив водій Жигулів на пішохідному переході в Одесі – Лідії Нудель, розповіла подробиці події.

Жінка зізналася OBOZREVATEL, що досі не може прийти до тями. "Спочатку дочка була в шоці. Говорила, що болять тільки коліна. А потім на голові почала зростати величезна гематома. Нам терміново довелося їхати в лікарню", – зазначила жінка.

Мати постраждалої у страшній ДТП в Одесі дівчинки розповіла деталі

Мати постраждалої у страшній ДТП в Одесі дівчинки розповіла деталі

Facebook Лідії Нудель

Вона вважає, що тільки дивом у цій події ніхто не постраждав.

"Я змогла подивитися відео, як усе трапилося, ще не вірила, що таке могло трапитися, думала, може, діти побігли в останній момент. Але побачила, що вони справді переходили дорогу за всіма правилами, а ВАЗ просто в них в'їхав. Продавчиня магазину, яка в цей час вийшла на вулицю, розповіла, що діти від удару розлетілися, як кеглі. Вони навіть вилетіли з кросівок! Це просто диво, що ніхто серйозно не постраждав", – розповіла Нудель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 29-річний водій ВАЗ збив на пішохідному переході чотирьох дітей 12-14 років, коли ті переходили дорогу на зелене світло.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі ДТП
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