Іноземці, які скористалися послугами сурогатних матерів в Україні, можуть в'їхати в країну та забрати дітей при дотриманні правил карантину.

Зокрема, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів від 14 березня про тимчасове обмеження перетину державного кордону, іноземці можуть в'їжджати в Україну за погодженням з МЗС, повідомили "Українські новини". Журналісти направили запит у відомство через ситуацію у столичному готелі "Венеція", де знаходяться десятки немовлят.

"Для цього [в'їзду громадян] іноземне посольство має направити відповідний запит в МЗС України. Це стосується в тому числі приїзду іноземних громадян для вирішення питань, пов'язаних із поверненням своїх дітей у країну постійного проживання", – йдеться у відповіді відомства на запит журналістів.

Батьки-іноземці також можуть подати запит, звернувшись до Офісу українського омбудсмена.

Водночас в'їзд і перебування іноземців на території України має відбуватися з дотриманням правил, встановлених постановою Кабміну "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Постанова, серед іншого, передбачає обов'язкове проходження тими, хто перетинає держкордон, 14-денної обсервації в ізоляторах або самоізоляції за допомогою програми "Дій вдома".

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Нагадаємо:

В Україні стався скандал із дітьми, народженими від сурогатних матерів. Більше 50 немовлят помістили в готель одній із київських клінік, тому що біологічні батьки з-за кордону не можуть їх забрати.

Пізніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова прояснила ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сурогатна мати після народження дитини не зобов'язана забирати її в разі відмови, всю відповідальність несуть біологічні батьки.

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