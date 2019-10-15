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15 жовтня • оновлено в 23:01
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"У чужіні літа минають": діти в Криму заспівали зворушливу пісню українською мовою

1.7т Читати матеріал російською

Діти в анексованому Росією Криму записали народну пісню кримських татар Güzel Qırım українською мовою.

Відповідне відео оприлюднено в YouTube Юлією Качулою, викладачкою вокалу із Сімферополя (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Як уточнила вона, зйомки проходили на околиці Сімферополя. "На горизонті видніється гора Чатир-Даг, саме звідти – "З гір Алушти війнув вітер спогадом щемким". Цей спогад продовжує жити в пісні та пам'яті", – йдеться у підписі до відео.

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"У чужіні літа минають": діти в Криму заспівали зворушливу пісню українською мовою

Скрін відео

Далі наводимо частину пісні:

З гір Алушти війнув вітер спогадом щемким

Впали сльози, по стежках тих бігав я малим.

Не натішився тим раєм, в чужині літа минають,

Туга серце моє крає, мій коханий Крим!

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ООН офіційно визнала порушення Росією Женевських конвенцій в окупованому Криму.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Сімферополь
Теги
кримські татари Крим Новини Криму видео українська мова
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
И чё? Оккупанты даже никого не расстреляли?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В российском Крыму спели крымско-татарскую песню на украинском языке. Так вот они какие эти "оккупация" и угнетение народов Крыма!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Белый господин, так сейчас в Крыму это и есть дружба народов. Но вот щеневмерлыки почему то называют это угнетением народов
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Белый господин
Белый господин
Крымчанин Юрий, раньше это называли дружбой народов.
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