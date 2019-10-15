"У чужіні літа минають": діти в Криму заспівали зворушливу пісню українською мовою

Діти в анексованому Росією Криму записали народну пісню кримських татар Güzel Qırım українською мовою.
Відповідне відео оприлюднено в YouTube Юлією Качулою, викладачкою вокалу із Сімферополя (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Як уточнила вона, зйомки проходили на околиці Сімферополя. "На горизонті видніється гора Чатир-Даг, саме звідти – "З гір Алушти війнув вітер спогадом щемким". Цей спогад продовжує жити в пісні та пам'яті", – йдеться у підписі до відео.
Скрін відео
Далі наводимо частину пісні:
З гір Алушти війнув вітер спогадом щемким
Впали сльози, по стежках тих бігав я малим.
Не натішився тим раєм, в чужині літа минають,
Туга серце моє крає, мій коханий Крим!
Як писав OBOZREVATEL, напередодні ООН офіційно визнала порушення Росією Женевських конвенцій в окупованому Криму.
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