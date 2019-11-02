Діти тікали, різали вени та труїлися: стали відомі нові жахи знущань у притулку Одеси

Вихованка скандально відомого реабілітаційного центру "Світанок" в Одесі розповіла, як над дітьми знущалися, піддавали тортурам та доводили до самогубства.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на розповідь колишньої вихованки центру, 14-річної Мирослави. При цьому видання відзначає, що за останні роки це вже не перший скандал.

"Одну з нас змусили дістати використаний презерватив з урни, розрізати навпіл і жувати. Після цього її відправили в психіатричну лікарню. Потім винесли стілець, поставили посеред двору, зібрали дітей і при всіх постригли мене першу. Четверо вихователів тримали мене, я сильно плакала, але мене стригли... мене коротше всіх підстригли", – згадує дівчина.

В результаті знущань діти тікали, різали вени і труїлися, розповідає дівчинка. Вихованці не витримували реабілітації, яку їм влаштовували вихователі та їх помічники. Також, за словами дівчинки, вони били дітей електрошокерами, ставили під холодний душ "з метою виховання".

При цьому відсторонений від посади директор закладу Віталій Кондратюк всі звинувачення відкидає. Він також скаржиться на кадрову нестачу і перевірки, які відволікають від роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня поліцейська, яка зі скандалом пішла з патрульної поліції, Зоя Мельник розповіла в мережі про страшні знущання над вихованцями одеського притулку "Світанок".

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