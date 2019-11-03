"Вони – діти совка": Юсупова розкритикувала симпатиків "русского мира"

Симпатиків т.з. "русского мира" і тих, хто виступає за примирення з Росією об'єднує ностальгія за Радянським Союзом, написала на своїй сторінці в Facebook волонтер Наталя Юсупова.
За її словами, такі люди говорять про ніби-то громадянську війну на Донбасі, про мир за будь-яку ціну і цитують російських пропагандистів.
"Знаєте, що об'єднує всіх людей, які люблять "русский мир" і так хочуть, щоб ми помирилися з "братами"? Совковість. Вони залишилися ще в тому часі, вони – діти Союзу, вони так і не прийняли сучасний світ. Своїх дітей вони так само виховали і ні кроку вперед", – вважає волонтер.
Росія і Україна
24 канал
За її словами, люди, які живуть за кордоном і нудьгують за СРСР, виглядають так само.
"Пропаганда росТВ кишить радянськими фільмами і казками, як було добре і що все треба повернути. Ми тільки недавно дізналися, що за красивими фільмами стояли злидні і знищення всіх незгодних. Сусіди прямою дорогою йдуть назад, рабами легше управляти в стані війни з усім цивілізованим світом", – нагадала Юсупова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами фінського письменника Дмитра Запольського, прихід до влади в Україні колишнього шоумена Володимира Зеленського – це реальний шанс закінчити війну на Донбасі.
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