Діти розлетілися, як кеглі: ексклюзивні подробиці жахливої аварії в Одесі

В Одесі 29-річний водій ВАЗ збив на пішохідному переході чотирьох дітей 12-14 років, коли ті переходили дорогу на зелене світло. За словами мами потерпілої дівчинки Лідії Нудель, вони розлетілися, як кеглі, і тільки дивом залишилися живі.

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Підкинуло на капоті, як м'ячик

Нудель досі не може отямитися. "Спершу дочка була в шоці. Говорила, що болять тільки коліна. А потім на голові почала наростати величезна гематома. Нам терміново довелося їхати в лікарню", – зазначила вона.

ВАЗ збив чотирьох дітей Facebook Лідії Нудель

"Я змогла подивитися відео, як усе відбулося, ще не вірила, що таке могло трапитися, думала, може, діти побігли останньої миті. Але побачила, що вони справді переходили дорогу за всіма правилам, а ВАЗ просто в них в'їхав. Продавчиня магазину, яка тієї миті вийшла на вулицю, розповіла мені, що діти від удару розлетілися, як кеглі. Вони навіть вилетіли з кросівок! Це просто диво, що ніхто серйозно не постраждав", – каже Нудель.

Група підтримки водія Facebook Лідії Нудель

Один хлопчик отримав серйозне ушкодження голови та рвану рану ноги, його госпіталізували. За словами очевидців, його підкинуло на капоті ВАЗа, наче м'ячик. Троє дітей спочатку відмовилися від госпіталізації. Однак потім у дочки Лідії з'явилася гематома на голові, і вони також вирушили до лікарні.

"Водій не має прав, не має громадянства, має численні порушення, поводився неадекватно, нападав на батьків потерпілих із погрозами про розправу та переконував у своїй безкарності в майбутньому", – написала у Facebook мама постраждалого хлопчика Тетяна Гаврилова.

Кричав, що дядько – прокурор

Найбільше маму дівчинки вразило те, як поводився водій та його родичі, земляки. Вони нападали на батьків дітей, не давали евакуювати автомобіль і погрожували.

"У машині перебувала мати цього хлопця. Вона почала кидатися, кричати. Сам водій теж кричав, що в нього дядько – прокурор. Навіть більше, на місце ДТП стали з'їжджатися їхні друзі та земляки. Дві жінки, які виявилися очевидицями, пішли в машину патрульних для складання протоколу. Так вони всі стали кидатися на машину, кричати й просто не давали скласти протокол", – обурюється Нудель.

Мама водія Facebook Лідії Нудель

Патрульне авто Facebook Лідії Нудель

Лідія розповідає, що навіть боялася знімати на телефон чоловіків із групи підтримки, які стояли неподалік. "Вони трохи заспокоїлися, тільки коли приїхали одеські активісти й допомогли навести лад", – говорить Нудель.

Земляки водія заспокоїлися, коли на місце приїхали одеські активісти головне

Як з'ясувалося, у 29-річного чоловіка не виявилося прав і техпаспорта на авто. А коли поліцейські попросили його матір з'їздити за документами, серед яких має бути й дозвіл на проживання в Україні, то вона відмовилася. Сам водій є випускником Одеської юридичної академії, зараз торгує овочами на ринку в Одесі.

Поліція вирішує питання про внесення даних про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Водія відправили здавати аналізи на алкоголь і наркотики. Результати будуть відомі тільки за 10 днів.