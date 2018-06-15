"Діти п'ють!" В Україні підтвердили наявність "чорнобильського молока"

Українські журналісти перевірили молоко на Рівненщині, яке британські експерти назвали радіоактивним і небезпечним для вживання.

З'ясувалося, що зазначений показник і справді перевищує норму у п'ять разів. При цьому українські фахівці запевняють, що все далеко не так критично, повідомляє ТСН.

Лікар з радіаційної гігієни Юрій Шевчук провів у Рівному дослідження на гама-спектрометрі шести зразків молока з різних дворів в одному з місцевих сіл, щоб визначити, скільки там радіонуклідів.

За вітчизняними нормами, там повинно бути не більше 100 беккерелів, проте вже перший зразок дав результат 293, другий 280, а самі співробітники лабораторії зізналися, що іноді траплялося бачити і шестиразове перевищення норми.

При цьому в МОЗ впевнені, що такі цифри не є критичними і таке молоко нашкодити людині навряд чи зможе.

"У таких одиницях ризику дійсно немає", - переконує лікар з радіаційної гігієни центру громадського здоров'я МОЗ України Андрій Білонік. До того ж, українські норми нібито суворіші аніж європейські.

У лабораторії, на яку посилаються британці, оптимізму фахівців МОЗ не поділяють.

"Якщо ви мене запитаєте, чи є в Україні радіоактивне молоко і чи п'ють його діти, я скажу "так", - зізнався провідний науковий співробітник Українського інституту сільськогосподарської радіології Святослав Левчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Володимир Лапа спростував дані британських експертів про українське молоко.