Кашель означає COVID-19? Лікар забив на сполох через 'популярний' симптом

Під час сезонної епідемії гострих респіраторних захворювань восени поточного року діти почнуть масово проявляти симптом, характерний для COVID-19.

Такий прогноз в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL озвучив лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін. "З приводу дитячого населення мене сьогодні найбільше турбує аденовірусна інфекція. Тому що клінічно вона проявляється хронічним кашлем, як мінімум, на 2-3 місяці", – сказав він.

Лікар пояснив, що, оскільки через епідемію коронавірусу в суспільстві склалася думка, що "кашель дорівнює COVID-19", цей симптом будуть пов'язувати саме з ним.

"Мені важко сказати, як будуть реагувати на те, що діти масово почнуть кашляти", – зауважив епідеміолог.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Андрієм Александріним скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, дослідники з Королівського коледжу Лондона заявили, що COVID-19 може викликати мультисистемний запальний синдром (MIS-C) у дітей, який відрізняється від хвороби Кавасакі.

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