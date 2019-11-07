Діти непритомніли: у Криму окупанти влаштували свавілля на мітингу

У четвер, 7 листопада в окупованому Росією Криму в Ялті відбувся мітинг, на якому діти непритомніли від спеки.
Як повідомляє "Крим.Реаліі", акція була приурочена пам'яті загиблих пасажирів теплоходу "Вірменія" в 1941 році.
На міській набережній біля каплиці Новомучеників тривав молебень, куди прийшла місцева окупаційна влада. Також на мітинг зігнали учнів кадетських класів і клубу юних моряків. Але через спекотну погоду дітям стало погано і вони непритомніли. Рятували школярів лікарі швидкої допомоги, що чергували на набережній.
"Сьогодні ми поминаємо тих, хто загинув на теплоході "Вірменія". Наше завдання сьогодні – не тільки зберігати пам'ять про них, а й своїми справами зміцнювати і робити краще Росію – ту країну, заради якої вони віддали свої життя", – розповів на мітингу так званий голова російської адміністрації Ялти Іван Імгрунт.
Згадане судно затонуло біля берегів Криму 7 листопада 1941 року після атаки німецького торпедоносця. Радянська влада стверджувала, що загинули орієнтовно п'ять тисяч чоловік. Катастрофа "Вірменії" за кількістю жертв є однією з найбільших у світовій історії. Незважаючи на те, що відомі приблизні координати загибелі корабля, корабель досі не знайшли.
Мітинг у Ялті
Крим.Реаліі
Мітинг у Ялті
Крим.Реаліі
Як повідомляв OBOZREVATEL , діти в окупованому Росією Криму записали народну пісню кримських татар Güzel Qırım українською мовою.
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