Діти інвесторів "Укрбуду" зворушливо звернулися до Зеленського: захистіть нашу мрію!

Діти інвесторів держкорпорації "Укрбуд" записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського із проханням розблокувати недобудови.
Відео було опубліковано на Youtube-каналі "Інвестори Укрбуд". Вони нагадали президентові, що, попри його обіцянку, будівництво житлових комплексів не відновлено, а люди досі чекають на своє сплачене житло (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
"Кілька років тому мама сказала, що ми переїдемо у новий будинок. Ми разом їздили обирати нову квартиру. Я була рада бачити, як крани будують наш дім. Ми з мамою спостерігали та планували ремонт. Пане президенте, дуже вас просимо, будь ласка, розблокуйте "Укрбуд"! Захистіть нашу мрію", – сказали діти у зверненні.
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Крім того, батьки дітей направили листи до Офісу Президента з нагадуванням про обіцянку та долучили до них дитячі малюнки про омріяну власну кімнату в квартирі.
Для того, щоб привернути увагу президента до проблем з виконанням його обіцянки, інвестори зареєстрували петицію, яка набрала 25000 необхідних підписів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника зареєстрували ще одне провадження.
Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.
20 квітня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не взяв під варту Микитася, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.
29 квітня з'ясувалося, що Вищий антикорупційний суд стягнув із Микитася в дохід держави 30 мільйонів гривень. Також йому призначено нову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.
15 травня суд зняв із Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт. Отже, ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження обов'язків для ексглави "Укрбуду".
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