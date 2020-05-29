Діти інвесторів "Укрбуду" зворушливо звернулися до Зеленського: захистіть нашу мрію!

Діти інвесторів держкорпорації "Укрбуд" записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського із проханням розблокувати недобудови.

Відео було опубліковано на Youtube-каналі "Інвестори Укрбуд". Вони нагадали президентові, що, попри його обіцянку, будівництво житлових комплексів не відновлено, а люди досі чекають на своє сплачене житло (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Кілька років тому мама сказала, що ми переїдемо у новий будинок. Ми разом їздили обирати нову квартиру. Я була рада бачити, як крани будують наш дім. Ми з мамою спостерігали та планували ремонт. Пане президенте, дуже вас просимо, будь ласка, розблокуйте "Укрбуд"! Захистіть нашу мрію", – сказали діти у зверненні.

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Крім того, батьки дітей направили листи до Офісу Президента з нагадуванням про обіцянку та долучили до них дитячі малюнки про омріяну власну кімнату в квартирі.

Для того, щоб привернути увагу президента до проблем з виконанням його обіцянки, інвестори зареєстрували петицію, яка набрала 25000 необхідних підписів.

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