Ляшко озвучив нові правила роботи дитсадків

Дитячим групам рекомендують не контактувати і не проводити свята

В умовах ослаблення карантину в Україні соціальної дистанції між дітьми в дитячих садках дотримуватися не обов'язково.

Але дорослим рекомендуватимуть передавати дітей вихователям зовні будівлі. Про це в ефірі ObozTV розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми дали можливість відкриватися дитячим садкам, але ми не закликаємо, щоб завтра всі садочки відкривалися. Власник повинен оцінити можливість дотримання тих чи інших протиепідемічних норм", – пояснив він.

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За словами Ляшка, більшість санітарних норм – ті самі, що були і до карантину. Єдине нововведення полягає в тому, що дітей рекомендується передавати вихователям на вулиці, а не в приміщенні. "Коли відбувається натовп, виникає величезний ризик передачі коронавірусної хвороби саме серед дорослих", – розповів головний санлікар.

"Дітям проводиться термометрія. Вони знаходяться в своїх звичайних групах", – додав він.

"Ми рекомендуємо, якщо дозволяє погода, більше часу проводити на свіжому повітрі, зменшити кількість контактів і перемішування між різними групами, обмежувати святкування, фестивалі, концерти", – сказав чиновник.

У той же час він підкреслив, що в нормах не передбачено дотримання соціальної дистанції між дітьми.

Ляшко озвучив правила роботи дитсадків

Ляшко звернувся до батьків із закликом вимірювати температуру тіла дитини перед тим, як йти з нею в дитячий садок, а також звертати увагу на характерні симптоми захворювання. Якщо такі будуть, слід залишити дитину вдома.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко розповів, що з 1 червня в столиці відкриються дитячі садки. "Як бачите, вірус не відступає. І дуже важливо, наскільки всі будуть дотримуватися правил. Особливо, коли ми послаблюємо обмеження. Тому не втомлюся звертатися до киян: не нехтуйте своєю безпекою, своїм здоров'ям і здоров'ям людей, які поруч!" – підкреслив він.

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