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Дітей у заручники і стрілянина: у Криму дико відсвяткували день ПДВ

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У п'ятницю, 2 серпня, в місті Севастополь в анексованому Криму окупанти відсвяткували російський День повітряно-десантних військ, влаштувавши показові навчання за участю дітей.

Про це пишуть "Крим.Реалії" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, російські військові показали захоплення так званих терористів і звільнення заручників, роль яких виконували хлопчики і дівчатка з різних патріотичних загонів, де їх змалку привчають до війни: дають зброю і вербують "захищати Росію".

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До крові: як ганебно святкують День ПДВ в Росії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Видовищності дивному дійству спробували надати також піротехнікою і стріляниною. Примітно, що один зі спецназівців навів зброю на глядачів, зображуючи, що стріляє в них.

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

День ПДВ у Криму

День ПДВ у Криму

Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2017 року українські десантники також святкували День повітряно-десантних військ. У зв'язку з російською агресією свято перейменували на День десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
какое ущербное дикое зрелище , с этими животными зоопарка что то произошло , сбой в сером веществе , оно переместилось в жопу
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного м айданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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Junio Van
Junio Van
помню как крутой спецхоxлоназ глотку перерезал на показухе в детском лагере в /на,аж фонтан красный бил... )))
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