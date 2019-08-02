Дітей у заручники і стрілянина: у Криму дико відсвяткували день ПДВ

У п'ятницю, 2 серпня, в місті Севастополь в анексованому Криму окупанти відсвяткували російський День повітряно-десантних військ, влаштувавши показові навчання за участю дітей.

Про це пишуть "Крим.Реалії" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, російські військові показали захоплення так званих терористів і звільнення заручників, роль яких виконували хлопчики і дівчатка з різних патріотичних загонів, де їх змалку привчають до війни: дають зброю і вербують "захищати Росію".

День ПДВ у Криму

Видовищності дивному дійству спробували надати також піротехнікою і стріляниною. Примітно, що один зі спецназівців навів зброю на глядачів, зображуючи, що стріляє в них.

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

День ПДВ у Криму Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2017 року українські десантники також святкували День повітряно-десантних військ. У зв'язку з російською агресією свято перейменували на День десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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