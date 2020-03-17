Головна Новини
17 березня • оновлено в 06:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Дітей у "ДНР" зігнали на шабаш "русского міра" в розпал коронавірусу

2.2т
Читати матеріал російською

Російські терористи "ДНР" влаштували чергову пропагандистську масову акцію із залученням дітей у тимчасово окупованому Донецьку.

Вони присвятили її 75-річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та провели, незважаючи на те, що в світі зараз згортають усі масові заходи через пандемію коронавірусу. Фото з дійства окупантів показав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан.

У "ДНР" дітей зігнали на масову акцію пропагандистів до Дня перемоги

У "ДНР" дітей зігнали на масову акцію пропагандистів до Дня перемоги

Facebook Анатолія Штефана

"Оупований Донецьк... У всьому світі йде утримування від масових зібрань, а окупанти Путлер-югенд навпаки збирають", – обурився захисник України.

Судячи з усього, до пропагандистської масовки долучили дітей-членів воєнізованої організації країни-агресорки "Юнармія". На кадрах діти, переодягнені у військову екіпіровку, шикуються перед нібито ветеранами і вшановують 75-річчя перемоги, до якого ще майже два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
41
17
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
злой укр
злой укр
если они детей боятся,что будет когда отцы детей придут?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
НА украине,этот шабаш каждый день в центре Киева
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги