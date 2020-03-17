Дітей у "ДНР" зігнали на шабаш "русского міра" в розпал коронавірусу

Російські терористи "ДНР" влаштували чергову пропагандистську масову акцію із залученням дітей у тимчасово окупованому Донецьку.

Вони присвятили її 75-річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та провели, незважаючи на те, що в світі зараз згортають усі масові заходи через пандемію коронавірусу. Фото з дійства окупантів показав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан.

У "ДНР" дітей зігнали на масову акцію пропагандистів до Дня перемоги Facebook Анатолія Штефана

"Оупований Донецьк... У всьому світі йде утримування від масових зібрань, а окупанти Путлер-югенд навпаки збирають", – обурився захисник України.

Судячи з усього, до пропагандистської масовки долучили дітей-членів воєнізованої організації країни-агресорки "Юнармія". На кадрах діти, переодягнені у військову екіпіровку, шикуються перед нібито ветеранами і вшановують 75-річчя перемоги, до якого ще майже два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.

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