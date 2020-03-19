Головна Новини
19 березня • оновлено в 11:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Дітей померлої з коронавірусом у Чернівцях не перевірили на хворобу: рідні забили на сполох

2.6т
Читати матеріал російською

Померлу 33-річну жительку Чернівецької області Тетяну Вишиван, у якої перед смертю виявили коронавірус, COVID-19, міг заразити саме чоловік.

Водночас їхніх дітей і літніх рідних чоловіка на наявність захворювання не перевіряли. Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла її мама Людмила Михайлівна, яка зараз перебуває в Італії.

За словами жінки, 18 березня доньку поховали в селі в Кіцманському районі Чернівецької області. На похоронах був тільки батько, який останнім часом не контактував із нею. Чоловікже і двоє дітей Тетяни нині в ізоляції. Жінка вважає, що, найімовірніше, заразив доньку саме зять, який недавно був в Італії.

У мешканки Чернівецької області підтвердили коронавірус

У мешканки Чернівецької області підтвердили коронавірус

У чоловіка такий діагноз поки не підтвердили. Водночас Людмила Михайлівна стверджує, що дітей та інших його родичів на наявність коронавірусу поки ніхто не перевіряв.

"Результатів тесту зятя поки немає. А їхніх із Танею дітей – дівчаток шести і десяти років – взагалі не стали перевіряти. Ще перед тим, як у Тані запідозрили коронавірус, зять відвіз дітей до своїх батьків. Відтоді дівчатка там і перебувають. І якщо вони теж заразилися, то не виключено, що коронавірус вже є і у літніх батьків зятя. Але поки цього ніхто не перевіряв", – підкреслила Людмила Михайлівна.

Тетяна Вишиван

Тетяна Вишиван

fakty.ua

Лікарі повідомили, що в померлої були важкі супутні захворювання, які, найімовірніше, і стали причиною її смерті. Але мама Тетяни переконана, що медики просто згаяли час, коли ще могли врятувати її доньку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус.

  • Голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук заявив, що 33-річна українка в Чернівецькій області померла не від коронавірусу, а через ускладнення, викликані хронічною патологією.

  • Пізніше стало відомо, що причину смерті мешканки Чернівецької області, у якої був діагностований коронавірус, буде встановлювати поліція.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Теги
вірус смерть
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги