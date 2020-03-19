Дітей померлої з коронавірусом у Чернівцях не перевірили на хворобу: рідні забили на сполох

Померлу 33-річну жительку Чернівецької області Тетяну Вишиван, у якої перед смертю виявили коронавірус, COVID-19, міг заразити саме чоловік.

Водночас їхніх дітей і літніх рідних чоловіка на наявність захворювання не перевіряли. Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла її мама Людмила Михайлівна, яка зараз перебуває в Італії.

За словами жінки, 18 березня доньку поховали в селі в Кіцманському районі Чернівецької області. На похоронах був тільки батько, який останнім часом не контактував із нею. Чоловікже і двоє дітей Тетяни нині в ізоляції. Жінка вважає, що, найімовірніше, заразив доньку саме зять, який недавно був в Італії.

У мешканки Чернівецької області підтвердили коронавірус

У чоловіка такий діагноз поки не підтвердили. Водночас Людмила Михайлівна стверджує, що дітей та інших його родичів на наявність коронавірусу поки ніхто не перевіряв.

"Результатів тесту зятя поки немає. А їхніх із Танею дітей – дівчаток шести і десяти років – взагалі не стали перевіряти. Ще перед тим, як у Тані запідозрили коронавірус, зять відвіз дітей до своїх батьків. Відтоді дівчатка там і перебувають. І якщо вони теж заразилися, то не виключено, що коронавірус вже є і у літніх батьків зятя. Але поки цього ніхто не перевіряв", – підкреслила Людмила Михайлівна.

Тетяна Вишиван fakty.ua

Лікарі повідомили, що в померлої були важкі супутні захворювання, які, найімовірніше, і стали причиною її смерті. Але мама Тетяни переконана, що медики просто згаяли час, коли ще могли врятувати її доньку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус.

Голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук заявив, що 33-річна українка в Чернівецькій області померла не від коронавірусу, а через ускладнення, викликані хронічною патологією.

Пізніше стало відомо, що причину смерті мешканки Чернівецької області, у якої був діагностований коронавірус, буде встановлювати поліція.

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