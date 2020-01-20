"Любов – на смітник!" Дитбудинок у Вінниці потрапив у гучний скандал: працівники відповіли

Із дитячого будинку "Малятко" у Вінниці викинули безліч м'яких іграшок і дитячого одягу, що викликало бурхливе обговорення в мережі.

Волонтерка Юлія Дякун у понеділок, 20 січня, на своїй сторінці в Facebook опублікувала дві фотографії звалища біля дитбудинку. Біля сміттєвого бака вона зазнімкувала цілу гору різнокольорових іграшок упереміш із коробками, курточками, дитячими кофтами та іншим.

"Ці фото для тих, хто ще возить допомогу в дитячі будинки", – написала дівчина, уточнивши, що зробила знімки 19 січня. Вона додала, що "більше нічого не коментуватиме".

Дитбудинок "Малятко" у Вінниці викинув гору дитячих іграшок Колаж

Журналіст і блогер Назар Приходько поділився на своєму Facebook-акаунті однією з цих фотографій, вкрай різко висловившись про співробітників установи.

"Це ж волонтери збирають іграшки та одяг для дітей, позбавлених батьківської уваги, пости пишуть про поїздки до них, потім кілька днів відходять психологічно ... А "виховательки" беруть і викидають всю любов і турботу на смітник. Бл*ді!" – написав він.

Чоловік додав, що якщо, згідно з інструкціями, м'які іграшки заборонені в подібних установах, то їх варто було б віддати волонтерам назад. "Може, ще комусь знадобиться", – вважає Приходько.

Дитбудинок "Малятко" у Вінниці викинув гору дитячих іграшок Facebook/Юля Дякун

Дитбудинок "Малятко" у Вінниці викинув гору дитячих іграшок Facebook/Юля Дякун

У коментарях під двома постами розгорілися дискусії про ситуацію в дитячих будинках. Одні звинувачували їх працівників у байдужості та невдячності, інші захищали, доводячи, що такі іграшки не можна передавати дітям.

Співробітниця вінницького "Малятка" Людмила Димпалова пояснила, що в їх дитбудинок приїхала комісія з Києва і побажала, щоб "на їхніх очах були поламані і викинуті м'які іграшки, деякий одяг, який, на їхню думку, не відповідає стандартам".

"Все сфотографували, дали купу доган, не дозволили нічого приймати від людей. Колектив і так трясе, а тут ще такі повідомлення", – написала Димпалова.

Вона також запросила "всіх добрих тіток і дядьків" попрацювати в дитбудинку за 3,9 тисяч на місяць.

Співробітниця дитячого будинку пояснила викинуті іграшки Скріншот

Співробітниця дитячого будинку пояснила викинуті іграшки Скріншот

Коментарі до постів Скріншот

Коментарі до постів Скріншот

Коментарі до постів Скріншот

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