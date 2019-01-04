''Діставайте шапки!'' Синоптик попередила про новий циклон над Україною

У п'ятницю, 4 січня, над значною частиною України вируватиме сильний циклон, який прийшов із Греції. Погодні зміни принесли сильні опади та вітер на південному сході країни.

Новий циклон прийде в Україну вже наступного дня, 5 січня, попередила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко. Згідно з її прогнозом, він впливатиме на північні і західні регіони.

"5 січня на півночі і заході, крім Сумщини, випаде сніг і зміцниться південний, південно-західний вітер, можливі хуртовини", — уточнила синоптик.

А ось Харківщину, Луганщину, Донецьк, Херсон, Дніпро і територію Криму 5 січня очікує припинення негоди. На півдні і в центрі країни в основному буде суха погода. У Києві цього дня очікується невеликий сніг та пориви вітру, мороз буде до -5.

Середня температура вночі 5 січня становитиме -5... -11, удень — 3... 8 морозу. У Святвечір і на православне Різдво морози посиляться: уночі -8... -16, а вдень від -5 до -12.

У столиці на Різдво прогнозують вночі до 14, удень — приблизно -10.

Погода в Україні на Різдво Укргідрометцентр

"Діставайте теплі хустки, рукавиці, шапки... Не забудьте запастися дровами для каміна, підготувати подаруночки під різдвяну ялинку і вивчіть декілька нових колядок!" — порадила Наталія Діденко.

Натомість у Греції, звідки і прийшов циклон, 4 січня дощитиме і буде хмарно. Температура повітря в Афінах тримається на рівні +9.

Як писав OBOZREVATEL, деякі дороги в Україні можуть бути перекриті 4 і 5 січня через погіршення погодних умов, які принесе циклон.

Відповідне розпорядження керівникам областей видав виконуючий обов'язки глави "Укравтодору" Славомір Новак.