"Діставайте пуховики!" Українців попередили про різке погіршення погоди

У суботу, 17 квітня в Україні буде значне похолодання. Наша країна буде однією з найхолодніших в Європі.

Про це в Facebook розповіла народний синоптик Наталія Діденко, попередивши, що можна буде кутатися в плащі та пуховики.

Метеоролог повідомила, що денна температура повітря складе +17+24 градуси. Трохи тепліше буде в південних і східних регіонах +23+28.

"Чому курточки або пуховички? Бо на фоні навіть не таких вже й страшних +18+20 градусів завіватиме північно-західний і західний вітер, який посилить відчуття холоду на 3-5 градусів. Тому шашлики можна відкласти на радість парковому і лісовому царству, і нарешті підремонтувати щось на осінь, щоб не затікало і не задувало в листопаді", – розповіла вона.

У неділю, 18 серпня температура буде вирівнюватися: +24+29, на півночі +20+24 градуси. Спека почне повертатися вже з понеділка, 19 серпня, зазначила Діденко.

Погода

"Дощів буде небагато. В найближчі вихідні ймовірність опадів на півночі і сході, дотягне місцями до Черкащини, в суботу подекуди на Заході. Однак ці опади будуть локальними і млявими. Велика частина території буде належати сухій погоді", – пояснила синоптик.

У Києві 17 серпня очікується холодна вітряна погода. Середня температура +18+20 градусів. У неділю, 18 серпня потеплішає до +23+24 градусів, без опадів. І вже з понеділка, 19 серпня в столицю повернеться літня спека.

Карта погоди Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 16 серпня буде суха погода, лише місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

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