''Дістали ці московити!'' У Харкові спалахнув скандал із колядниками

У Харкові в різдвяні свята поліція і співробітники метро намагалися розігнати групу людей, які влаштували імпровізований вертеп на одній зі станцій і співали українські колядки.

Відео інциденту опублікували на сторінці "Крапка" у Facebook. Ним також поділилася українська письменниця Лариса Ніцой. Вона висловила обурення у зв'язку з агресивними діями по відношенню до молодих людей, яких, до того ж, підтримували пасажири (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вертеп у метро Харкова Скріншот відео

"— Рєбят, заканчіваєм... — Ви слишитє мєня, я сєйчас міліцию визаву". Як же дістали ці московити. Отак, як цей вертеп, повинна звучати вся Україна. Повинні перегукуватися між собою вертепами села: на тому кутку співають, і на тому кутку. Повинні перегукуватися міста: і по тій вулиці вертеп іде, і по тій вулиці, і на тій площі зібралися, і в тому парку. У ресторанах і кафешках співають. Козу водять, зірку носять. У костюми поодягались. А навколо туристів-іноземців натовпами. Україна колядує", — написала вона (у цитаті збережено авторський стиль написання).

Поліція намагається розігнати вертеп Скріншот відео

Ніцой додала, що вона мріє про той час, коли Україна нарешті стане туристичною меккою завдяки поверненню національних традицій. Письменниця впевнена, що наша країна має усі можливості стати цікавою усьому світу. У тому числі завдяки своїм традиційним святам.

"І перший крок до цього — заговорити рідною мовою. Українські московити сліпі й глухі до українського. І прикладом є цей вертеп. Вслухайтеся у ті позитивні вібрації, які йдуть від вертепників. Посміхніться! Вам же бажають добра в новому році! Непробивні. Вони не відчувають", — знову обурилася вона через скандальний інцидент у харківському метро.

Судячи із відео, поліції так і не вдалося вигнати молодь на вулицю. Вони зайшли у прибулий потяг і продовжили співати там, викликаючи посмішки та позитивні емоції в людей у вагоні.

Колядники в метро Харкова Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой поділилася відео з вертепом у місті Лисичанськ. Вона заявила, що це свідчить про відродження українських традицій, яке стало особливо активним після того, як російська армія прийшла рятувати "русскій мір" на Донбас.

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