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"Дістаємо пуховики!" Синоптик дала несподіваний прогноз на наступний тиждень

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В Україні на наступному тижні, з 8 по 14 липня, очікується прохолодна погода, подекуди з грозами та шквалами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко, яка відмітила, що температура повітря, як на липень, дійсно буде досить прохолодною.

"Понеділок покаже скромні +20…+25 градусів, лише на сході України: у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму ще затримається літо – 25…30 градусів тепла. Але надалі практично скрізь ще посвіжіє. Тому жарти про легкі пуховики не такі вже й жарти. Особливо, якщо йдеться про вечірні та нічні години, та про Карпати", – пише синоптик.

"Дістаємо пуховики!" Синоптик дала несподіваний прогноз на наступний тиждень

"Апостроф"

За прогнозом Діденко, в понеділок дощитиме в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Полтавській та Січеславській областях та у Кропивницькому. На решті території буде сухо, або ж з локальними невеликими дощами.

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"У Києві понеділок буде свіженьким, +21…+23 градуси, хмари чергуватимуться із сонцем, в окремих районах може щось покапати. Надалі тиждень у столиці буде прохолодним, з періодичними дощами", – повідомила синоптик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, липень 2019 року буде не тільки спекотним, але ще і дощовим. Опади різної інтенсивності очікуються на території всієї країни.

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Місце
Україна
Тег
погода
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