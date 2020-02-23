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23 лютого • оновлено в 15:42
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Директор заводу "Укроборонпрому" погорів на хабарі

1.6т
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Військова прокуратура впіймала на хабарі у 5 тисяч доларів директора Шосткинського казенного заводу “Зірка”, який входить до концерну “Укроборонпром”.

Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону. У прокуратурі зазначили, що 21 лютого було задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів директором Шосткинського казенного заводу “Зірка”.

Відповідну суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі – укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу ДК “Укроборонпром”.

Директор заводу "Укроборонпрому" погорів на хабарі

vppnr.gp.gov.ua

Цього ж дня хабарника було затримано у порядку ст. 208 КПК України, а гроші вилучено.

22 лютого йомуу було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано посадовцеві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Директор заводу "Укроборонпрому" погорів на хабарі

vppnr.gp.gov.ua

Директор заводу "Укроборонпрому" погорів на хабарі

vppnr.gp.gov.ua

Директор заводу "Укроборонпрому" погорів на хабарі

vppnr.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Фастові затримали слідчого Нацполіції одного з райвідділів Київщини, який вимагав хабар у 10 тисяч гривень. Йому вже оголосили про підозру в корупційному правопорушенні.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Артеллерист Моня
Петина компашка))))))
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