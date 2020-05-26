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26 травня • оновлено в 17:34
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Директор Музею Гончара розповів про "маски-шоу" від ДБР: зламали двері, не дозволяли користуватися телефоном

1.1т
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Директор Музею Івана Гончара Петро Гончар підтвердив, що 25 травня невідомі зі зброєю без рішення суду зламали двері та увійшли у приміщення, блокували його та співробітників у приміщеннях музею і не дозволяли користуватись телефоном.

Про це він повідомив журналістам під приміщенням Музею. Гончар розповів, що перебував у своєму кабінеті у той час, як спецназ Держбюро розслідувань, не попередивши, проломився у будівлю.

"Яке судове рішення? Виламали двері, забороняли дзвонити по телефону. Не пояснювали нічого. Я намагався телефонувати власнику колекції для дозволу на перегляд колекції. Забороняли. Пояснювали, що оглянуть приміщення відповідно своїм посадовим обов’язкам, що вони мають право громадські приміщення оглядати. Це приміщення комунальної власності. Я був там, але двері виламали в експозицію. Можливо, вони виносять роботи десь. Ніхто не показував рішення суду. Я був у кабінеті, вони самі проломилися, навіть не попередили, що ламають двері", – розповів директор музею.

Директор Музею Гончара розповів про "маски-шоу" від ДБР: зламали двері, не дозволяли користуватися телефоном

Нагадаємо, спецназ ДБР увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де сьогодні відкрилась експозиція картин митців з українським корінням із колекції родини Порошенків. Як зазначають очевидці подій, перед тим, як увірватися до приміщення, люди, що назвалися співробітниками ДБР, впродовж тривалого часу сиділи у мікроавтобусі біля музею.

За словами свідків, люди, які вдерлися до музею, були у масках і зі зброєю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко відкрив виставку родинної колекції картин і підколов ДБР, запросивши його слідчих ознайомитися з доказами законності придбання ним витворів мистецтва.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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