Скандал із директоркою гімназії в Харкові, яка принизила вдову загиблого штурмана, отримав продовження

Директорку харківської гімназії "Освіта" відсторонили від роботи після відмови приймати маленьку дочку загиблого під час авіакатастрофи Ан-26 штурмана Олексія Остапенка.

У навчальному закладі призначено службову перевірку, повідомив на брифінгу 1 жовтня в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Зі свого боку глава Харківської області Олексій Кучер заявив, що в цій ситуації слова директорки гімназії були неетичні. "У сім'ях загиблих зараз усе змінилося. І тут ми отримуємо таку реакцію керівництва школи", – сказав він.

Загиблий пілот із донькою Лізою. Facebook Олексія Остапенка

"Навіть якщо переповнений клас, відмовляти дитині у такий спосіб – аморально", – підкреслив в.о. міністра.

В адміністрації Харківської міської ради нам сказали, що питання з навчанням дівчинки зараз вирішено. Що стосується гімназії, то там створено комісію з представників обласної та міської департаментів освіти, яка займається з'ясуванням обставин.

Нагадаємо, вдова загиблого штурмана Олена разом із донькою після трагедії переїжджають з Чугуєва до Харкова. У другокласниці постало питання зі школою.

Мама поїхала до гімназії № 178 "Освіта", яка знаходиться на відстані однієї зупинки від будинку, де вони житимуть. Представилася, пояснила, що вона вдова загиблого пілота. Однак директорка Тетяна Кучеренко прийняла вдову, м'яко кажучи, непривітно.

Олексій з маленькою донькою. Facebook Олексія Остапенка

"Але директорка відразу заявила, що ми прийшли сюди посеред навчального року. І навіть якби вона хотіла нас прийняти, то у неї немає зайвої парти і стільця для доньки. Ну, можна посадити її до кого-небудь на коліна в кутку класу. Вона так це і сказала! Додала, що в законі про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", – з болем говорить вдова.

Це дуже зачепило Олену. Після такої розмови вона звернулася до департаменту освіти району, де їй надали список шкіл, у яких є можливість прийняти дочку. Вона вибрала школу № 102.

"Нас зустрів директор, сказали, щоб ми приходили, парта і стілець для нас знайдуться", – говорить OBOZREVATEL Олена. Також вона підтвердила, що їй вже телефонували з департаменту освіти міста і розпитували про інцидент.

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